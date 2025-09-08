Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư khu dân cư hơn 1.800 tỷ đồng

Khu dân cư Nam Đề Gi với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến hơn 1.800 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 15ha tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án là 57 tháng, tính từ ngày công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Quy mô dự án bao gồm khu nhà ở, khu thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và giao thông. Trong đó, tổng diện tích đất ở gần 62.000m2, dự kiến xây dựng 196 căn nhà ở liền kề và 116 căn biệt thự, với chiều cao tối đa 4 tầng.

Khu vực xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai), nơi triển khai đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Nam Đề Gi (Ảnh: Doãn Công).

Ngoài các khu nhà ở, dự án còn dành diện tích cho đất công cộng, thương mại dịch vụ, cây xanh và các công trình phụ trợ khác như bãi đỗ xe, công viên biển, nhằm tạo không gian sống xanh, tiện ích cho cư dân.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Khu dân cư Nam Đề Gi được kỳ vọng sẽ cung cấp các loại hình nhà ở đa dạng (bán, cho thuê, thuê mua) với mật độ thấp, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại, phục vụ không chỉ khu quy hoạch mà cả khu vực xung quanh.

Dự án không chỉ tăng giá trị sử dụng quỹ đất mà còn đáp ứng nhu cầu về định cư, mua sắm, giải trí, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận bất động sản trong một khu vực văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan, xanh sạch đẹp và tiện ích, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

UBND tỉnh Gia Lai đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các thủ tục cần thiết để tổ chức đấu giá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xác định giá khởi điểm của khu đất đấu giá, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và giá khởi điểm.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai hồ sơ, thủ tục và khai thác dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh theo ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Cát Tiến và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao. Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ mọi quy định pháp luật liên quan.