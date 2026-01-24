Ngày 24/1, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang chờ Kho bạc Nhà nước khu vực XIV bàn giao các cơ sở nhà, đất theo quyết định của Bộ Tài chính.

Theo lãnh đạo trung tâm này, hầu hết các cơ sở nhà, đất do Bộ Tài chính chuyển giao đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phân cấp cho các đơn vị hành chính tại địa phương tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định.

Khánh Hòa tiếp nhận 47 cơ sở nhà đất từ Bộ Tài chính sau sắp xếp lại tổ chức, bộ máy (Ảnh: Trung Thi).

Căn cứ quyết định của Bộ Tài chính, 47 cơ sở nhà, đất được chuyển giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa là các trụ sở cơ quan thuộc ngành thuế và kho bạc không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại tổ chức, bộ máy.

Trong số các cơ sở được bàn giao, nhiều khu nhà, đất có diện tích lớn, tổng diện tích đất và diện tích sàn xây dựng lên đến hàng nghìn mét vuông.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các xã, phường sau khi tiếp nhận nhà, đất từ các cơ quan thuế, kho bạc phải quản lý, xử lý theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; rà soát, bố trí làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp mới thành lập, cơ sở y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác.

Theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi ưu tiên sử dụng cho các mục đích nêu trên, các cơ sở nhà, đất này có thể được đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhưng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.