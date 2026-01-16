Khai thác nguồn lực đất đai, hoàn thiện hạ tầng để bứt phá

Trọng tâm xuyên suốt được xác định rõ: Dứt điểm quy hoạch treo, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để tạo dư địa tài chính đầu tư hạ tầng, qua đó đưa Đồng Nai trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Hạ tầng giao thông là nền móng để Đồng Nai cất cánh

Ngày 16/1, chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Vũ Hồng Văn - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, một trong những lợi thế lớn nhất của tỉnh hiện nay là hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ với quy mô chưa từng có.

Từ chỗ chỉ có vài cây cầu kết nối liên vùng, đến nay tỉnh đang triển khai đồng loạt 6 cây cầu lớn gồm: Cầu Đồng Nai, Long Thành, Nhơn Trạch, Long Hưng, Cát Lái và Phú Mỹ. Song song đó, toàn bộ các tuyến cao tốc và đường vành đai phía Nam đều hội tụ, đấu nối vào địa bàn Đồng Nai.

Đặc biệt, sân bay quốc tế Long Thành được xác định là “động cơ tăng trưởng chiến lược”. Theo định hướng, sân bay này sẽ vươn lên trở thành một trong 100 sân bay thương mại lớn nhất thế giới, tạo cú hích mạnh mẽ cho logistics, công nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và đô thị sân bay.

Ông Vũ Hồng Văn - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Hải Vỹ).

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, hạ tầng không chỉ phục vụ phát triển các khu vực trung tâm mà còn là công cụ điều tiết, tái phân bổ nguồn lực để đầu tư cho vùng sâu, vùng xa. Muốn làm được điều đó, tỉnh phải chủ động tạo nguồn tài chính bền vững, trong đó khai thác quỹ đất công thông qua đấu giá là giải pháp then chốt.

Tuy nhiên, việc đấu giá đất phải gắn với thay đổi tư duy định giá. “Không thể để tư vấn định giá quá cao, xa rời thực tế thị trường, khiến nhà đầu tư bỏ đi. Định giá đất phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, tính đến bài toán tài chính dài hạn 5-10 năm của nhà đầu tư”, ông Vũ Hồng Văn nêu rõ.

Dứt điểm quy hoạch treo, quản lý chặt dự án để tăng thu ngân sách bền vững

Thông điệp quan trọng khác được Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh là phải chấm dứt tình trạng quy hoạch treo, dự án treo - căn bệnh kéo dài nhiều năm, gây lãng phí tài nguyên và bức xúc trong nhân dân. Hiện toàn tỉnh có hàng chục dự án chậm triển khai, chủ yếu là dự án khu dân cư tại các khu vực có giá trị đất đai cao như Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Biên Hòa.

Chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành ngày 19/12/20205 (Ảnh: Hải Vỹ).

Theo đó, dự án nào còn năng lực thì cho cam kết tiến độ cuối cùng, giám sát bằng mốc thời gian cụ thể; dự án nào không còn khả năng triển khai thì kiên quyết thu hồi theo đúng pháp luật, không gia hạn tràn lan, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Việc thu hồi các dự án chậm triển khai không chỉ nhằm lập lại kỷ cương pháp luật, mà còn để đưa quỹ đất trở lại thị trường thông qua đấu giá công khai, minh bạch, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách. Đây chính là cơ sở để Đồng Nai đầu tư trở lại cho hạ tầng, đặc biệt là các khu vực khó khăn, bảo đảm phát triển cân bằng giữa các vùng.

Kết quả thu ngân sách năm 2025 cho thấy dư địa tăng trưởng rất lớn. Tổng thu ngân sách của Đồng Nai đạt hơn 102.000 tỷ đồng, vượt xa dự toán được giao. Trên cơ sở đó, tỉnh đặt mục tiêu đầy tham vọng: Năm 2026, thu ngân sách đạt từ 150.000 tỷ đồng trở lên.

Để đạt mục tiêu này, lãnh đạo Tỉnh ủy khẳng định vai trò then chốt của quy hoạch tổng thể. Quy hoạch phải đi trước một bước, khoa học, đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn và đặc biệt là phải khả thi. “Không thể mở cửa thu hút đầu tư nếu quy hoạch còn treo, còn chồng chéo”, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.