Khách mua nhà tại KITA Airport City chuẩn bị nhận sổ hồng

Sổ hồng - “tấm khiên” bảo vệ tài sản

Đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp cho khách hàng, Công ty Cổ phần KITA Invest (thuộc KITA Group) - chủ đầu tư dự án Khu đô thị sân bay KITA Airport City (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) vừa gửi thông báo mời thực hiện công chứng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và chuẩn bị bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) đến tay khách hàng.

KITA Airport City tiếp tục bàn giao sổ sau khi đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ pháp lý (Ảnh: KITA Group).

Đến nay, các sản phẩm nhà phố thương mại, đất nền đã bán tại KITA Airport City đều đã được cấp sổ riêng từng căn, từng nền và đang được chủ đầu tư tiếp tục mời công chứng chuyển nhượng, bàn giao đến tay khách hàng. Đây là minh chứng cho tôn chỉ “Pháp lý tường minh” mà KITA Group luôn cam kết.

Các sản phẩm nhà phố, đất nền đã bán tại KITA Airport City đã có sổ riêng từng căn, từng nền (Ảnh: KITA Group).

Theo Luật Đất đai 2024, sổ hồng - “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp. Đây được xem là “tấm khiên” bảo vệ tài sản, giúp chủ sở hữu tự tin xây dựng, sửa chữa, chuyển nhượng, cho thuê hoặc an cư lâu dài. Trong trường hợp tranh chấp, sổ hồng là cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sở hữu.

Không dừng lại ở ý nghĩa pháp lý vững chắc, sổ hồng còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị tài sản, đặc biệt giai đoạn sau sáp nhập. Người mua giờ đây thêm chủ động và linh hoạt với căn nhà, đất nền mình đang sở hữu: từ thế chấp vay vốn, chuyển nhượng sinh lời đến đầu tư, cho thuê hay kinh doanh dịch vụ....

Nhờ vậy, những dự án rõ ràng về pháp lý như KITA Airport City thường nhận được sự quan tâm và tin tưởng trên thị trường, nhất là trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc, hướng đến tính minh bạch và gia tăng giá trị bền vững hơn.

Điểm tựa an cư, tương lai vững chắc

Không chỉ khẳng định quyền sở hữu hợp pháp, sổ hồng còn là bước khởi đầu cho sự “ăn sâu bám rễ” của cư dân tại vùng đất mới. Nhờ pháp lý vững vàng, người sở hữu bất động sản có thể an tâm xây dựng, cải tạo, kinh doanh hoặc cho thuê; đầu tư lâu dài mà không lo ngại rủi ro.

Tại KITA Airport City, căn nhà với sổ hồng riêng từng căn là tài sản bền vững, giúp cư dân vững tin, để an cư, lập nghiệp và gắn bó lâu dài với cộng đồng, từ đó hình thành nên một nhịp sống mới: người dân đến ở, mở cửa hàng kinh doanh, giải trí; trẻ em học tập, vui chơi ở công viên, quảng trường; cộng đồng cùng nhau xây dựng nét văn hóa riêng của đô thị. Chính sự văn minh, ổn định và gắn kết này tiếp tục gia tăng giá trị dự án, biến nơi đây thành điểm đến để an cư, lạc nghiệp và thu hút du khách.

KITA Airport City dành nhiều diện tích cho mảng xanh, công viên, vườn hoa... (Ảnh: KITA Group).

Với quy mô 154 ha, KITA Airport City sở hữu vị trí chiến lược: cách sân bay quốc tế Cần Thơ khoảng 3km, kề cận quốc lộ 91, 91B, đường Võ Văn Kiệt… kết nối thuận tiện đến các tỉnh thành lân cận và quốc tế. Đặc biệt, khi AEON Mall Cần Thơ (cách đó chỉ 2km) đi vào hoạt động, KITA Airport City - sân bay quốc tế Cần Thơ - trung tâm thương mại này sẽ hình thành nên “tam giác động lực” quan trọng, đón đầu nhu cầu an cư, kinh doanh thương mại - dịch vụ.

Với pháp lý tường minh, vị trí đắc địa cùng hệ thống giáo dục, y tế, giao thương, vui chơi giải trí, khuôn viên xanh được quy hoạch bài bản, KITA Airport City không chỉ kiến tạo môi trường sống hiện đại, văn minh mà còn góp phần thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Tây Đô trong giai đoạn mới.

KITA Invest là thành viên của Tập đoàn KITA Group - nhà phát triển bất động sản đô thị sở hữu quỹ đất chiến lược trải dài từ Bắc vào Nam.

Điểm chung ở các dự án do KITA Group phát triển đều có pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng và định hướng quy hoạch bài bản ngay từ đầu. Cùng với KITA Airport City, phân khu GIA55 (BT05) thuộc quần thể GIA by KITA đã bàn giao sổ đỏ cho khách hàng đủ điều kiện và đúng hạn, phân khu GIA22 (BT02) đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là yếu tố tiên quyết tạo dựng niềm tin vững chắc cho khách hàng và nhà đầu tư khi lựa chọn sản phẩm bất động sản do KITA Group đầu tư và phát triển.