Từ ngày 3/9, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết sẽ triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ bằng hình thức trực tuyến một phần, toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh.

Trực tuyến toàn trình được áp dụng đối với các thủ tục như cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý; cấp lại giấy chứng nhận do bị mất.

Người dân Hà Nội có thể nộp hồ sơ đăng ký đất đai trực tuyến từ ngày 3/9 (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình, nhận kết quả điện tử và nhận kết quả bản giấy (theo nhu cầu); 100% kết quả bản giấy (nếu có) sẽ được chuyển trả tại địa chỉ đăng ký của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.

Trực tuyến một phần được áp dụng đối với các thủ tục hành chính còn lại. Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời cung cấp hồ sơ giấy đến bất kỳ địa điểm nào của Trung tâm Phục vụ hành chính công để được tiếp nhận, không phụ thuộc địa giới hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ luân chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội cho rằng, việc thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến sẽ giúp minh bạch hóa việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả, ngăn ngừa các hành vi gây phiền hà có thể xảy ra.

Trước đó, từ ngày 9/6, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chính thức triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến toàn trình đối với 5 thủ tục hành chính.

Cụ thể gồm, cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ; giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ; điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ; gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ; cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cũng tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến đối với 7 thủ tục hành chính áp dụng cho các công trình đặc biệt, cấp I, cấp II. Cụ thể gồm cấp giấy phép xây dựng mới công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II.