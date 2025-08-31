"Bầu" Đoan bị bắt khẩn cấp: Hé lộ loạt dự án bất động sản nghìn tỷ đồng

Ngày 30/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Á.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Đoan bị điều tra vì liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, tối 28/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khu dinh thự Thành An của ông Cao Tiến Đoan tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng còn khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, nằm trên tuyến đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt ông Cao Tiến Đoan (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1996 với Công ty Đông Á, khi đó chỉ là một doanh nghiệp xây lắp nhỏ với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, ông Đoan đã đưa thương hiệu Đông Á phát triển thành một tập đoàn đa ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.

Những công trình tiêu biểu có thể kể đến như Khu đô thị mới ven sông Hạc (37 ha, tổng vốn 1.980 tỷ đồng), chung cư Đông Á Riverside (2ha, tổng vốn 650 tỷ đồng), tòa nhà văn phòng - khách sạn Đông Á (1.600m2, tổng vốn 250 tỷ đồng), Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn (60,46ha, tổng vốn 5.000 tỷ đồng), Khu du lịch sinh thái - văn hóa núi Trường Lệ (146ha, tổng vốn 3.000 tỷ đồng) hay Khu đô thị mới Quảng Tân (15ha, tổng vốn 350 tỷ đồng)...

Ngoài vai trò đứng đầu Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Đoan còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là "ông bầu" Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Tập đoàn Bất động sản Đông Á được thành lập vào tháng 10/1996, với số vốn ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Tháng 3/2017, Đông Á tăng vốn điều lệ từ 262 tỷ đồng lên 583 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2020, công ty tăng vốn điều lệ lên 689 tỷ đồng. Trong đó, ông Cao Tiến Đoan nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ sở hữu 57,71% vốn. Ba cổ đông cá nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Điệp (13,676%), ông Cao Văn Phú (6,776%) và ông Cao Đức Thiện (21,777%).

Từ giữa tháng 4 đến nay, cơ cấu cổ đông của công ty bao gồm ông Cao Tiến Đoan nắm giữ 84,5% cổ phần, 14,5% số cổ đông còn lại thuộc về ông Nguyễn Hữu Dương và Nguyễn Trọng Tư nắm giữ.