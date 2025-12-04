Tin vui cho người muốn mua nhà ở xã hội

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao 7,5ha đất (đợt 1) tại phường Phúc Lợi cho Công ty cổ phần Him Lam để triển khai dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi.

Diện tích được giao đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và sẽ được chủ đầu tư đưa vào triển khai theo tiến độ.

Trong quỹ đất được giao, khoảng 4,7ha sẽ được sử dụng để xây dựng khu nhà ở xã hội. Dù đây là diện tích đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, Him Lam được miễn tiền sử dụng đất theo quy định. Thời hạn sử dụng kéo dài đến ngày 15/6/2068.

Người mua căn hộ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo chế độ ổn định, lâu dài.

Một dự án nhà ở tại Hà Nội (Ảnh: Trần Kháng).

Bên cạnh đó, hơn 1,5ha được dành để xây dựng công trình trường học và được giao cho chủ đầu tư theo hình thức không thu tiền sử dụng đất. Him Lam có trách nhiệm xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trước khi bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Phần diện tích còn lại hơn 1,3ha là đất giao thông, cây xanh và các hạng mục hạ tầng dùng chung của dự án; chủ đầu tư sẽ hoàn thiện toàn bộ hạ tầng rồi chuyển giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Dự án Him Lam Phúc Lợi từng được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương từ năm 2018 với mô hình khu nhà ở xã hội, tái định cư và thương mại. Đến năm 2020, thành phố chấp thuận chuyển toàn bộ phần nhà ở thương mại và tái định cư sang phân khúc nhà ở xã hội.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi là tổ hợp chung cư - thương mại hiện đại tại phường Phúc Lợi, được quy hoạch trên diện tích hơn 8ha với 12 tòa tháp cao 21 tầng.

Khi hoàn thiện, dự án sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ, trong đó khoảng 800 căn thuộc phân khúc nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân khu vực phía đông Hà Nội.