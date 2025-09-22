HoREA tiếp tục kiến nghị quản lý cho thuê căn hộ ngắn ngày thay vì cấm

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị bổ sung cơ chế quản lý hoạt động cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn trong nhà chung cư (Airbnb và các nền tảng tương tự).

Theo thống kê sơ bộ, trước khi hợp nhất, TPHCM có hơn 8.740 căn hộ chung cư cho thuê ngắn hạn, tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động. Trong 10 năm qua, mô hình Airbnb phát triển mạnh mẽ nhờ sự kết nối của các đại lý du lịch trực tuyến (OTA) như Booking.com, Agoda, Airbnb, Traveloka... Riêng năm 2024, Airbnb báo cáo đã đóng góp 16.200 tỷ đồng vào GDP cả nước.

Tuy nhiên, từ ngày 27/2, UBND TPHCM ban hành Quyết định 26, cấm hoạt động cho thuê lưu trú ngắn hạn trong chung cư (theo ngày, theo tuần).

Một dự án chung cư ở TPHCM từng có hoạt động cho thuê Airbnb (Ảnh: CĐT).

HoREA cho rằng, theo Luật Nhà ở 2023, các văn bản hướng dẫn thi hành và Công văn 4757 của Bộ Xây dựng, việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, trong thực tế, người thuê Airbnb vẫn sử dụng căn hộ cho mục đích ở (ngắn hạn), chứ không chuyển đổi công năng căn hộ.

Đồng thời, pháp luật hiện chưa quy định rõ thế nào là “cho thuê ngắn hạn”, cũng như không cấm chủ sở hữu cho thuê căn hộ của mình. Trên thực tế, cho thuê dài hạn được phép, trong khi cho thuê ngắn hạn (dưới 30 ngày) lại bị cấm, điều này chưa hợp lý.

Cũng theo HoREA, chủ sở hữu căn hộ có quyền cho thuê khi không sử dụng. Đây là quyền tài sản được bảo hộ theo Bộ luật Dân sự. Mô hình Airbnb có thể gây phiền hà cho cư dân khác, nhưng thay vì cấm, cần có giải pháp quản lý. Chẳng hạn, yêu cầu chủ nhà đăng ký kinh doanh, tuân thủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và không gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Để quản lý hiệu quả, HoREA đề nghị cơ quan chức năng sớm ban hành quy định pháp luật cụ thể đối với hoạt động lưu trú ngắn hạn trong chung cư. Trường hợp tiếp tục cấm, Nhà nước cũng cần đưa ra chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm.

Theo HoREA, việc bổ sung quy định sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động cho thuê lưu trú ngắn hạn trong chung cư, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cư dân.