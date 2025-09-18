Nhà chật đến mấy cũng trở nên gọn gàng nhờ quy tắc dọn dẹp này

Khi những cơn gió heo may đầu tiên gõ cửa, mang theo không khí se lạnh của mùa thu Hà Nội, không ít người lại có cảm hứng làm mới lại tổ ấm của mình. Lúc này là thời điểm lý tưởng để cất đi những món đồ mùa hè, bày biện lại không gian và quan trọng nhất, là đối mặt với "kẻ thù" mang tên đồ đạc tích tụ.

Việc quyết định món nào ở lại, món nào ra đi thường là một cuộc chiến nội tâm đầy mệt mỏi. Chúng ta hay bị níu kéo bởi những suy nghĩ như "biết đâu sau này cần đến" hoặc "món này chứa đầy kỷ niệm". Tuy nhiên, theo Leslie Corona, một biên tập viên với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất và lối sống, có một phương pháp cực kỳ đơn giản để dập tắt sự do dự này.

Cô gọi đó là quy tắc "không chạm, không nghĩ".

Phương pháp này giống như một bộ lọc thông minh, giúp bạn gạt bỏ cảm xúc và đưa ra quyết định dựa trên thực tế sử dụng. Nó chỉ xoay quanh 2 câu hỏi cốt lõi: Trong vòng một năm qua, bạn có chạm vào món đồ này không? Trong vòng một năm qua, bạn có từng nghĩ đến sự tồn tại của nó không?

"Nếu câu trả lời cho cả hai câu hỏi đều là "không", quyết định loại bỏ nó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết", Leslie chia sẻ. Quy tắc này giúp cô thoát khỏi sự gắn bó không cần thiết với những vật dụng đang âm thầm chiếm diện tích trong căn hộ của mình.

"Không chạm, không nghĩ" là một phương pháp dọn dẹp tối giản nhưng hiệu quả đang được nhiều người áp dụng để giữ không gian sống luôn thoáng đãng, gọn gàng (Ảnh: Getty).

Áp dụng phương pháp này, bạn sẽ ngạc nhiên về số lượng đồ đạc có thể được giải phóng.

Dưới đây là 5 nhóm đồ mà hầu hết chúng ta đều có thể loại bỏ ngay lập tức.

Tủ thuốc và đồ dùng cá nhân

Tủ thuốc hay kệ phòng tắm là một nơi khởi đầu tuyệt vời để dọn dẹp vì nó nhỏ gọn và giúp tạo động lực nhanh chóng.

Đầu tiên, hãy mạnh tay loại bỏ tất cả những sản phẩm đã hết hạn sử dụng. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy chúng có thể chiếm tới 1/3 không gian lưu trữ. Tiếp theo, hãy nhìn vào những vỉ băng cá nhân đã cũ, những dụng cụ y tế không rõ nguồn gốc, các loại thuốc không kê đơn mua phòng hờ và đặc biệt là những sản phẩm chăm sóc tóc, sữa tắm được tặng kèm mà bạn không bao giờ dùng đến.

Lời khuyên từ chuyên gia là hãy thành thật với bản thân. Nếu bạn chưa từng dùng đến chúng trong suốt 365 ngày qua, khả năng cao là bạn sẽ không bao giờ dùng nữa. Nếu thực sự cần, việc mua mới chúng cũng rất dễ dàng. Đừng để những món đồ "phòng hờ" chiếm mất không gian của những thứ bạn thực sự cần hàng ngày.

Mỹ phẩm

Ngay cả với những người không phải là tín đồ làm đẹp, ngăn kéo mỹ phẩm vẫn ẩn chứa nhiều món đồ "lạc loài": một hộp phấn má hồng được bạn bè tặng, một thỏi son mua vội vì một phút bốc đồng, hay hàng tá những món đồ mini được tặng kèm khi mua sắm.

Hãy áp dụng quy tắc "không chạm, không nghĩ". Đối với những món đồ trang điểm bạn chưa từng mở nắp từ đầu năm đến giờ, bạn hãy cho đi. Những hộp phấn nền nằm im lìm dưới đáy túi đồ, đến mức bạn quên mất sự tồn tại của chúng - rõ ràng chúng không còn cần thiết nữa. Nếu đến mùa hè da dầu nhất bạn còn không dùng thì mùa đông da khô chắc chắn cũng không phải là lúc thích hợp.

Mẹo hay: Mỹ phẩm đều có hạn sử dụng sau khi mở nắp (thường được ký hiệu bằng hình chiếc hộp mở nắp có ghi 6M, 12M, 24M...). Việc giữ lại các sản phẩm quá hạn không chỉ tốn diện tích mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho làn da của bạn.

Quần áo và giày dép: Nói không với "biết đâu có dịp mặc"

Cuối mỗi mùa là thời điểm vàng để thanh lọc tủ đồ. Hãy nhìn vào những chiếc móc treo quần áo mà bạn không hề động đến trong suốt mùa hè vừa qua, bao gồm cả đồ bơi hay dép đi biển. Đó chính là những "ứng cử viên" hàng đầu cần ra đi.

Tương tự, hãy rà soát lại quần áo của mùa thu đông năm ngoái. Nếu cả mùa lạnh trước bạn không mặc chiếc áo len đó, liệu mùa này bạn có thực sự mặc nó không? Nhiều món đồ có thể từng rất hợp mốt, nhưng giờ đã lỗi thời hoặc không còn phù hợp với phong cách hiện tại của bạn.

Hãy chấp nhận một sự thật: chúng ta rất khó thay đổi thói quen ăn mặc của mình chỉ vì tiếc một món đồ. Khi bạn chấp nhận điều đó, việc buông bỏ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Dụng cụ nhà bếp

Nhà bếp là nơi chứa đầy những dụng cụ chỉ dùng một lần rồi bị lãng quên. Bạn hãy kiểm tra kỹ các ngăn tủ. Những chiếc chảo chống dính đã trầy xước, những bộ nồi không bao giờ dùng, những chiếc máy làm bếp như máy xay sinh tố cồng kềnh, máy ép hoa quả mà bạn đã không khởi động trong nhiều tháng.

Thường thì chúng ta chỉ thực sự sử dụng 20% dụng cụ bếp trong 80% thời gian nấu nướng. Hãy xác định đâu là những trợ thủ đắc lực hàng ngày của bạn (như chiếc nồi nhỏ, con dao quen thuộc, ấm đun nước) và mạnh dạn chia tay những thứ còn lại. Những bộ khăn ăn, lót ly sang chảnh mua về để dành cho những bữa tiệc chưa bao giờ diễn ra cũng là đối tượng cần xem xét.

Thực phẩm trong tủ lạnh và tủ đông

Tủ lạnh là nơi dễ bị bỏ quên nhất. Chúng ta thường chỉ dọn dẹp bề mặt mà ít khi tổng vệ sinh sâu. Hãy lôi ra tất cả. Bạn sẽ tìm thấy những lọ gia vị đã quá nửa năm chưa dùng, những chai sốt đã đóng váng và cả những món đồ mới tinh nhưng nằm im lìm vì bạn "nghĩ rằng sẽ dùng".

Ngăn đông còn là một thảm họa hơn với những túi thịt, cá, rau củ đông đá đến mức không thể nhận dạng. Chúng không chỉ chiếm không gian mà còn ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và hiệu suất của tủ lạnh.

Khi loại bỏ hết những thứ này, bạn sẽ có một chiếc tủ lạnh sạch sẽ, thoáng đãng, sẵn sàng chào đón những nguyên liệu tươi ngon cho những bữa ăn sắp tới.

Không chỉ là một mẹo dọn dẹp, phương pháp "không chạm, không nghĩ" còn là một bài thực hành về sự buông bỏ và tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong hiện tại. Khi không gian sống trở nên thoáng đãng, tinh thần của bạn cũng sẽ nhẹ bẫng và sảng khoái hơn.

Hãy thử bắt đầu từ một góc nhỏ, một ngăn kéo và cảm nhận sự thay đổi kỳ diệu mà nó mang lại.