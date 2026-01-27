Tin vui cho người muốn mua nhà ở xã hội tại Hà Nội

Ngày 27/1, tại kỳ họp thứ 31, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Theo mục tiêu phát triển nhà ở cũ từ năm 2022, diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố (m2 sàn/người) là 32m2, nay điều chỉnh mục tiêu đến năm 2030 tối thiểu 40m2, dự kiến đến năm 2035 nâng mức tối thiểu lên 45m2. Việc điều chỉnh dựa trên sự thay đổi về dự báo GRDP, dân số đến năm 2030 theo đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Như vậy, giai đoạn 2031-2035, thành phố phấn đấu hoàn thành khoảng 127,5 triệu m2 sàn nhà ở làm dư địa phát triển cho các dự án trong giai đoạn 2026-2030, nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố lên tối thiểu 45m2 sàn/người.

Hà Nội nới lỏng chính sách về điều kiện mua nhà ở xã hội (Ảnh: Trần Kháng).

Về nhà ở xã hội, giai đoạn 2021-2030, thành phố phấn đấu phát triển tối thiểu 144.000 căn (khoảng 24.000 căn giai đoạn 2021-2025 và tối thiểu 120.000 căn giai đoạn 2026-2030); giai đoạn 2021-2035 hoàn thành tối thiểu 500.000 căn.

Mục đích sử dụng nhà ở xã hội được đa dạng hóa và mở rộng, sử dụng đa mục tiêu, chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư phục vụ tái thiết đô thị, nhà ở công vụ và nhà ở xã hội cho thuê thông qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố (thực hiện chức năng Quỹ nhà ở Quốc gia của thành phố).

Bên cạnh đó, thành phố nới lỏng điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội về thu nhập, điều kiện ở, mở rộng nhóm đối tượng được mua, thuê, thuê mua để thu hút nhân lực chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu nhà ở thực tế của đông đảo người dân.

Đối với nhà ở thương mại, thành phố phấn đấu hoàn thành tối thiểu khoảng 180 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 1.122.200 căn nhà.

HĐND TP cũng đặt ra yêu cầu các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị mới phải được quy hoạch, xây dựng theo hướng thông minh - văn minh - hiện đại, nhà ở xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số, thích ứng biến đổi khí hậu.

Các khu đô thị, khu nhà ở phải được quy hoạch, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn 2021-2030, thành phố phấn đấu hoàn thành khoảng 13,8 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng gần 200.000 căn (gần 3.000 căn, 0,22 triệu m2 sàn giai đoạn 2021-2025 và khoảng 170.000 căn, khoảng 13,6 triệu m2 sàn giai đoạn 2026-2030). Thành phố phát triển các khu tái định cư tập trung có vị trí phân bổ 8 hướng với quy mô sử dụng đất tối thiểu 100ha mỗi khu vực.