Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ

Tối 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Bình (còn gọi là Bình "Con", 53 tuổi, trú TP Nha Trang) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 11/1, khi đang di chuyển trên đường Trần Phú, ông Bình dừng ô tô hiệu Mercedes gần tháp Trầm Hương (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) để hái một cành hoa tặng nữ đồng nghiệp đi cùng xe.

Phát hiện việc hái hoa trong công viên công cộng, chị H., nữ nhân viên môi trường đô thị đã nhắc nhở ông Bình. Ông này lập tức có lời lẽ chửi bới, xúc phạm nữ công nhân. Chưa dừng lại, ông Bình mở cốp xe lấy ra một cây kiếm đe dọa người phụ nữ trên.

Ông Nguyễn Thanh Bình là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Bình Nha Trang.

Cơ cấu cổ đông góp vốn Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Phúc Bình tại thời điểm năm 2017 (Ảnh chụp màn hình).

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tập đoàn Phúc Bình Nha Trang được thành lập vào tháng 1/2017 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Phúc Bình. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại phường Phước Tiến, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vốn điều lệ đăng ký ban đầu ở mức 5 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Chủ sở hữu doanh nghiệp kiêm Giám đốc là ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1972). Địa chỉ thường trú của ông Bình trùng với trụ sở của doanh nghiệp.

Tháng 2/2017, doanh nghiệp thay đổi người đại diện pháp luật chuyển sang cho bà Lê Thị Lan (sinh năm 1974). Bà Lan cũng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp được đổi thành tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng số lao động tại thời điểm này là 8 người.

Cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp gồm bà Văn Thị Thân góp 50 triệu đồng (tương đương 1% vốn điều lệ), ông Nguyễn Thanh Bình góp 2,5 tỷ đồng (tương đương 50% vốn điều lệ), bà Lê Thị Lan góp 2,45 tỷ đồng (tương đương 49% vốn điều lệ. Trong đó, bà Thân và ông Bình có cùng địa chỉ thường trú.

Tháng 3/2017, vị trí Giám đốc và người đại diện pháp luật được đổi về cho ông Nguyễn Thanh Bình. Số lượng lao động theo đăng ký thuế giảm còn 5 người.

Đến tháng 3/2020, doanh nghiệp này tăng vốn lên 100 tỷ đồng tuy nhiên không công bố cơ cấu cổ đông. Tên công ty cũng đổi thành Công ty TNHH Dịch vụ du lịch bất động sản Phúc Bình.

Ông Bình góp 98 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư tập đoàn Phúc Bình (Ảnh chụp màn hình).

Ngày 13/1, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư tập đoàn Phúc Bình. Cổ đông góp vốn gồm 3 người. Ông Bình góp 98 tỷ đồng (tương đương 98% vốn điều lệ), bà Lê Thị Mỹ Linh và ông Nguyễn Ái Quốc góp 1 tỷ đồng (lần lượt tương đương 1% vốn điều lệ).

Cá nhân ông Nguyễn Thanh Bình và doanh nghiệp từng nhận một số giải thưởng vinh danh như "Top 10 Doanh nhân tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2024", "Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững Quốc gia", "Top 10 Thương hiệu - Sản phẩm uy tín chất lượng Việt Nam hội nhập Quốc tế".