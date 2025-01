Bắt doanh nhân đi Mercedes rút kiếm đe dọa nữ nhân viên môi trường

Tối 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Bình (còn gọi là Bình "Con", 53 tuổi, trú thành phố Nha Trang) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an cũng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can này.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Thanh Bình tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 11/1, khi đang di chuyển trên đường Trần Phú, ông Bình dừng ô tô hiệu Mercedes gần tháp Trầm Hương (phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang) để hái một cành hoa tặng nữ đồng nghiệp đi cùng xe.

Phát hiện việc hái hoa trong công viên công cộng, chị H., nữ nhân viên môi trường đô thị đã nhắc nhở ông Bình. Ông này lập tức có lời lẽ chửi bới, xúc phạm nữ công nhân. Chưa dừng lại, ông Bình mở cốp ô tô lấy ra một cây kiếm đe dọa người phụ nữ trên.

Thấy vậy, nữ đồng nghiệp đi cùng ông này đến can ngăn, giữ lấy cây kiếm và đẩy ông này lên ô tô. Sau khi lên xe, ông Bình tiếp tục lấy một chai nước suối ném về hướng nhân viên môi trường đô thị rồi điều khiển xe rời đi.

Ông Bình cầm kiếm dọa nạt nhân viên môi trường đô thị giữa đường phố Nha Trang (Ảnh: Cắt từ clip mạng xã hội).

Nhận được tin, Công an thành phố Nha Trang vào cuộc xác minh, chiều 11/1 đã tìm được ông Bình và mời đến làm việc. Công an phát hiện, tạm giữ cây kiếm tang vật để trên ô tô của ông này.

Chiều 13/1, ông Bình đã đến trụ sở của công ty để xin lỗi chị H. nhưng thời điểm này nữ nhân viên không có mặt.

Ông Nguyễn Thanh Bình là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Bình Nha Trang.