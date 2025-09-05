Bầu Đức quay lại bất động sản, Hoa Sen lần thứ 3 đầu tư vào đất

Thị trường bất động sản Việt Nam hồi phục trở lại khi nhiều dự án mới được tung ra thị trường, các dự án hiện tại cũng rục rịch mở bán trở lại.

Nhiều “đại gia” tưởng như đã đoạn tuyệt với bất động sản lại đang không giấu ý định trở lại thị trường địa ốc.

Bầu Đức trở lại?

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 được tổ chức vào cuối tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ đầu tư dự án Khu phức hợp Phù Đổng cho ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG).

Dự án Khu phức hợp Phù Đổng có quy mô gồm khối chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, được xây dựng trên diện tích gần 7.000m2 đất sạch tại phường Pleiku. Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng. Vị trí xây dựng dự án tại đường Phù Đổng, nằm sát Khách sạn Mường Thanh Grand, đối diện với trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, một vị trí chiến lược tại trung tâm Pleiku.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (Ảnh: DT).

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từng có thời kỳ hoàng kim gắn với bất động sản. Giai đoạn 2006 - 2012, bất động sản là ngành chủ lực, mang về doanh thu kỷ lục cho Tập đoàn. Đơn cử, năm 2009, với 4 dự án lớn tại TPHCM gồm New SaiGon, Hoang Anh River View, Phú Hoàng Anh và Hoàng Anh Golden House, đã giúp doanh nghiệp thu về hơn 3.300 tỷ đồng (chiếm tới 77% tổng doanh thu năm đó).

Hoàng Anh Gia Lai cũng đầu tư mở rộng sang các tỉnh như Gia Lai, Quy Nhơn, Đắk Lắk, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tuy nhiên, sau cơn khủng hoảng tài chính từ năm 2015, ông Đoàn Nguyên Đức đã phải dần rút khỏi bất động sản để tái cơ cấu.

Cho đến hiện tại, khi nói về quyết định rút khởi thị trường bất động sản ngày ấy, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn không hề hối hận. Hiện, Tập đoàn đang tập trung mạnh cho mảng nông nghiệp, với sản phẩm chủ lực 2 cây – 1 con là chuối, sầu riêng, dâu tằm, cà phê và heo.

“Tôi sẽ làm nông nghiệp để chứng minh rằng làm nông nghiệp trên đất nước Việt Nam là sống tốt, là bền vững. Tôi hy vọng từ nay trở đi, Hoàng Anh Gia Lai Group sẽ trở lại thời hoàng kim của năm 2008”, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai khẳng định tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 vừa qua.

Hoa Sen tuyên bố làm dự án 600-700ha tại Long Thành

Một đại gia khác cũng vừa tuyên bố trở lại làm bất động sản là ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 18/3, ông Lê Phước Vũ cho biết một trong những kế hoạch lớn của Hoa Sen sắp tới là phát triển một khu đô thị quy mô 600 - 700ha tại Long Thành.

Ngay sau tuyên bố đó, Hoa Sen đã nhanh chóng chi tiền tỷ để gom đất khu vực này. Ghi nhận trên báo cáo tài chính quý 3 niên độ tài chính 2024 - 2025 (từ ngày 1/4/2025 đến ngày 30/6/2025), Tập đoàn có khoản trả trước dài hạn cho người bán 900 tỷ đồng, liên quan đến thỏa thuận chuyển nhượng một khu đất lớn ở Long Thành, Đồng Nai.

Báo cáo tài chính Hoa Sen cho thấy đã chi tiền tỷ mua đất Long Thành (Ảnh: Chụp màn hình).

Đây là lần thứ ba Hoa Sen làm bất động sản trở lại. Công ty này được biết "đánh tiếng" quay trở lại ngành nhà đất trong năm 2023 khi thành lập Công ty cổ phần Hoa Sen Sài Gòn có vốn điều lệ 100 tỷ đồng (Hoa Sen sẽ sở hữu 40% vốn điều lệ của Hoa Sen Sài Gòn).

Thực tế, Hoa Sen đã làm bất động sản từ lâu nhưng gặp nhiều trắc trở và đến nay vẫn chưa ghi được dấu ấn trên thị trường. Năm 2009, với định hướng trở thành một tập đoàn đa ngành, Hoa Sen cùng lúc đầu tư 5 dự án bất động sản: Khu chung cư cao tầng Hoa Sen - Phố Đông (quận 9, TPHCM); dự án căn hộ Hoa Sen Phước Long B (quận 9, TPHCM); dự án căn hộ Hoa Sen Riverview (quận 9, TPHCM); dự án Văn phòng trụ sở Hoa Sen Group (quận 2, TPHCM); góp 45% vốn vào dự án Cảng quốc tế Hoa Sen - Gemadept.

Thế nhưng chỉ sau 2 năm, Hoa Sen bất ngờ tuyên bố rút khỏi mảng kinh doanh phụ và tập trung cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là thép.

Động thái trở lại rầm rộ của các đại gia diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang “nóng” trở lại, giá bất động sản neo ở mức cao, đặc biệt ở khu vực phía Nam.

Nhu cầu lớn, giá bất động sản neo ở mức cao

Theo báo cáo quý II/2025 của Chợ Tốt, nhiều chỉ số cho thấy thị trường bất động sản phục hồi rõ nét, chứng kiến nguồn cung mới tăng trưởng mạnh ở hầu hết các phân khúc.

Chợ Tốt cho biết thị trường phía Nam được định hình bởi xu hướng dịch chuyển ra khỏi trung tâm TPHCM, diễn ra trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm như Sân bay Long Thành, Vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ và quyết định sáp nhập tỉnh thành.

Ở phân khúc căn hộ, tổng nguồn cung mở bán mới tại phía Nam tăng gấp 4 lần so với quý trước. Dẫn đầu là Bình Dương (cũ) với 5.400 căn, tiếp theo là TPHCM (cũ) với 1.630 căn. Sự gia tăng về nguồn cung đi cùng với lượng tìm kiếm tăng 12% và giá bán sơ cấp tăng 22% so với quý I/2025.

Báo cáo cũng chỉ ra nhu cầu thực tế đang tập trung mạnh vào loại hình căn hộ 2 phòng ngủ, với phân khúc giá 1-2 tỷ đồng được tìm kiếm nhiều nhất tại các tỉnh vệ tinh, và 2-3 tỷ tại TPHCM.

Báo cáo thị trường bất động sản quý II/2025 của Nhà Tốt (Ảnh: Nhà Tốt).

Theo quan điểm của Savills Việt Nam, sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM đang bước vào giai đoạn mới với kỳ vọng thiết lập mặt bằng giá nhà ở hợp lý hơn, đặc biệt tại các khu vực vừa được sáp nhập.

Cụ thể, giá bán sơ cấp trung bình tại TPHCM cũ trong năm 2024 và quý I/2025 ở mức khoảng 90 triệu đồng/m2. Trong khi đó, các khu vực như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vốn có nhiều dự án nhà ở mới, ghi nhận mức giá trung bình khoảng trên dưới 40 triệu đồng/m2, với phần lớn các dự án nằm dưới mức này.

Chênh lệch lớn về giá giữa TPHCM cũ và các khu vực vừa sáp nhập khiến mặt bằng giá trung bình toàn TPHCM có xu hướng giảm nếu tính toán trên quy mô địa lý mới. Tuy nhiên, theo bà Cao Thị Thanh Hương - Quản lý cấp cao Bộ phận Nghiên cứu tại Savills Việt Nam, đây là hiệu ứng mang tính số liệu, chưa phản ánh thay đổi tại cấp độ dự án hay khu vực cụ thể.

“Hiện tại, thị trường chưa ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về giá bán tại từng dự án sau sáp nhập. Các yếu tố nội tại bao gồm nhu cầu ở thực, kết nối hạ tầng và đặc điểm dân cư vẫn giữ vai trò chính trong việc hình thành giá bán”, bà Cao Thị Thanh Hương cho biết.