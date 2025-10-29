Gần 1.500 căn nhà ở xã hội ở Hải Phòng được bán giá hơn 17 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hải Phòng công bố 1.479 căn nhà ở xã hội tại khu đô thị Tân Phú Hưng (TP Hải Dương cũ) đủ điều kiện mở bán với giá tạm tính 17,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa có phí bảo trì).

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 31.800m2 tại phường Tân Hưng, TP Hải Phòng (trước đây là phường Hải Tân và Tân Hưng, TP Hải Dương). Chủ đầu tư của dự án là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS và Công ty cổ phần Đầu tư Newland.

Tổng vốn đầu tư dự án là gần 1.363 tỷ đồng, bao gồm 5 tòa chung cư, mỗi tòa cao 15 tầng. Công trình dự kiến được đưa vào hoàn thành và sử dụng từ quý II/2027.

Phối cảnh dự án (Ảnh: CĐT).

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đáp ứng điều kiện của Luật Kinh doanh bất động sản; có đầy đủ giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; được khởi công xây dựng đúng quy định và thông tin dự án đã được công khai minh bạch.

Chủ đầu tư có trách nhiệm trong 180 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng phải kiểm toán và quyết toán chi phí xây dựng để xác định giá bán chính thức. Nếu giá bán sau kiểm toán thấp hơn mức tạm tính, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua.

Trường hợp giá sau kiểm toán cao hơn, chủ đầu tư không được thu thêm của người mua. Chủ đầu tư chỉ được thu tối đa 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua được cấp Giấy chứng nhận và hoàn tất nghĩa vụ tài chính.