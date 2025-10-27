Gần 600 căn nhà ở xã hội được bán giá hơn 18 triệu đồng/m2 tại Hà Nội

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tòa nhà CT3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 trong Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc).

Dự án do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư.

Phối cảnh công trình nhà ở xã hội CT3 khu đô thị mới Kim Chung (Ảnh: CĐT).

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội tạm tính 18,4 triệu đồng/m2. Giá thuê là 91.700 đồng/m2/tháng còn giá thuê mua là 312.860 đồng/m2/tháng cho thời gian 5 năm. Giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nêu trên chỉ là tạm tính. Giá chính thức sẽ được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua từ ngày 17/11 đến ngày 3/1/2026. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán trong quý I/2026 và bàn giao vào quý cuối năm này.

Thông báo lưu ý mỗi ngày chủ đầu tư dự kiến giải quyết tiếp nhận 50 bộ hồ sơ. Trường hợp hoàn thành tiếp nhận 50 bộ hồ sơ mà vẫn còn thời gian làm việc, chủ đầu tư sẽ thu bổ sung để hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu. Hồ sơ được tiếp nhận duy nhất ở địa chỉ tòa CT3 tại Khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc.

Tòa nhà CT3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội, ô đất CT3, CT4 trong Khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc. Diện tích sử dụng đất khoảng 37.000m2, trong đó diện tích ô CT3 khoảng 25.200m2. Quy mô xây dựng ô CT3 gồm 3 tòa nhà CT3A, CT3B, CT3C cao từ 9 đến 12 tầng, có 1 tầng hầm.

Dự án có 1.104 căn hộ, bao gồm 929 căn nhà ở xã hội. Trong đó, 589 căn nhà ở xã hội để bán, diện tích từ 58,9m2; 212 căn để cho thuê và 128 căn để thuê mua. Còn lại, 175 căn hộ để bán thương mại.

Trước đó, Sở Xây dựng TP Hà Nội cũng công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là xã Đông Anh).

Dự án này do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Giá bán trung bình dự kiến hơn 20,6 triệu đồng/m2.

Thời gian chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 21/10 đến ngày 25/11, không bao gồm chủ nhật. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ từ ngày 24/12. Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ là vào quý IV/2026.