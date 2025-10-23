Hà Nội mở bán nhà ở xã hội giá hơn 20 triệu đồng/m2 tại Đông Anh

Sở Xây dựng TP Hà Nội công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là xã Đông Anh).

Dự án này do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Giá bán trung bình dự kiến hơn 20,6 triệu đồng/m2. Chi phí bảo trì hơn 392.000 đồng/m2.

Thời gian chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 21/10 đến ngày 25/11, không bao gồm chủ nhật. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ từ ngày 24/12. Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ là vào quý IV/2026.

Phối cảnh dự án (Ảnh: CĐT).

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp tại địa điểm duy nhất nêu trên. Các hộ gia đình, cá nhân được đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án trên là các đối tượng theo quy định tại Điều 76, 77, 78 của Luật Nhà ở 2023 và đủ điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành về nhà ở.

Các tổ chức, cá nhân bị nghiêm cấm lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.

Sở này cũng khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo.

Phần nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở tại xã Đông Anh có diện tích khoảng 15.200m2 với diện tích xây dựng khoảng 6.800m2. Công trình gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, một tầng hầm và một tầng tum. Quy mô dân số là khoảng 1.070 người.

Dự án sẽ có 466 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó 419 căn để bán và 47 căn cho thuê, diện tích từ 40m2 đến 76,6m2.