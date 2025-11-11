Hà Nội làm xe lưu động, hỗ trợ dân làm thủ tục đất đai ngay tại nơi cư trú

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch 303 về việc hỗ trợ lưu động thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn trong hai năm 2025-2026.

Kế hoạch nhằm giúp người dân nắm rõ quy trình, chuẩn bị hồ sơ, kê khai và hoàn thiện các mẫu biểu theo quy định khi thực hiện thủ tục đất đai.

Trong quý IV/2025, Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm tại 10 xã, phường gồm Phú Xuyên, Phúc Lộc, Đại Xuyên, Đông Anh, Vân Đình, Đông Ngạc, Phú Diễn, Hồng Hà, Chương Mỹ và Kiến Hưng, sau đó mở rộng toàn thành phố vào năm 2026.

Hà Nội hỗ trợ lưu động thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai (Ảnh minh họa: UBND TP Hà Nội).

Các hoạt động hỗ trợ chủ yếu gồm hướng dẫn, tư vấn pháp lý, hỗ trợ người dân kê khai và nộp hồ sơ; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND xã, phường và đơn vị liên quan để thành lập Tổ hỗ trợ lưu động.

Tổ hỗ trợ lưu động sẽ xây dựng kế hoạch, lịch trình hoạt động theo từng đợt, tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch, hỗ trợ người dân kê khai và hoàn thiện hồ sơ.

UBND TP giao Trung tâm Phục vụ hành chính công gửi yêu cầu cụ thể đến các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan để cử cán bộ chuyên môn phù hợp tham gia Tổ hỗ trợ lưu động theo từng kế hoạch.