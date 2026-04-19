Việt Nam sẽ xây dựng sân bay trên mặt nước chưa từng có trong lịch sử?

Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một trong những hành động trong chủ trương định hình lại mạng lưới hạ tầng hàng không đồng bộ, linh hoạt, tiệm cận xu thế phát triển của ngành hàng không quốc tế.

Trọng tâm của lần điều chỉnh là nghiên cứu bổ sung hai cảng hàng không mới gồm Măng Đen và Vân Phong vào quy hoạch tổng thể, đồng thời nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác trong dài hạn.

Trong đó, dự án sân bay Vân Phong được đề xuất xây dựng tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa (khu vực huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa trước đây), cách TP Nha Trang cũ khoảng 65km. Sân bay này được quy hoạch trên vùng mặt nước ven bờ với diện tích khoảng 497,1ha. Đây được biết là một mô hình hạ tầng hàng không hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Theo phương án đề xuất, sân bay Vân Phong đạt tiêu chuẩn cấp 4E, với công suất dự kiến khoảng 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 9.214 tỷ đồng. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay đầu tiên của Việt Nam được xây dựng hoàn toàn trên mặt nước.

Thực tế, sân bay trên mặt nước đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nổi tiếng nhất có thể kể đến sân bay Kansai, quy mô vốn 20 tỷ USD, nổi lên giữa biển ở Nhật Bản.

Theo tìm hiểu, sân bay tọa trên hòn đảo nhân tạo giữa vịnh Osaka, cách thành phố Osaka khoảng 40km. Ý tưởng về sân bay này ra đời từ thập niên 80, dự án chính thức khởi công vào năm 1987. Để hoàn thiện được sân bay độc đáo này, vấn đề khiến các kỹ sư đau đầu không phải những thông số trên, mà là lớp đất sét bồi tích bất ổn định dưới đáy biển và vật liệu nhẹ nhưng vẫn đủ chắc chắn để chống chọi với những trận bão hay động đất tại khu vực này.

Ngoài ra, các sân bay trên mặt nước được đông đảo bạn đọc thế giới quan tâm còn có Chek Lap Kok (Hong Kong, Trung Quốc, được khánh thành năm 1998), sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc, được khánh thành năm 2001), sân bay Quốc tế Hamad (Qatar)…