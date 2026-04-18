Bất động sản phục hồi chọn lọc, các doanh nghiệp chuẩn bị gì để thích ứng?

Thị trường sàng lọc, phục hồi có chọn lọc

Trong báo cáo thường niên gửi tới cổ đông, ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch Vinhomes - nêu quan điểm năm nay thị trường bất động sản được dự báo sẽ bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc, với sự dịch chuyển theo hướng phát triển xanh, bền vững, minh bạch và kỷ luật hơn.

Mặc dù hệ thống pháp lý sẽ tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn và tạo điều kiện khơi thông nguồn cung, môi trường kinh doanh vẫn tồn tại những thách thức về pháp lý và tài chính, đòi hỏi doanh nghiệp duy trì năng lực thích ứng cao. Trong bối cảnh đó, nhu cầu ở thực và các sản phẩm đô thị đáp ứng tiêu chuẩn sống xanh và được quy hoạch đồng bộ giữ vai trò là động lực cốt lõi của thị trường.

Ở góc độ chuyên gia, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở tại CBRE Việt Nam - cho biết thị trường bất động sản đang bước vào một quá trình sàng lọc tự nhiên mang tính tất yếu sau giai đoạn biến động mạnh mẽ cả về vi mô lẫn vĩ mô.

Năm nay sẽ là năm sàng lọc "cực mạnh" khi các nghị định và luật mới được áp dụng đồng bộ, giúp bóc tách triệt để mọi giá trị ảo và nhường chỗ cho những tài sản có tính bền vững cao. Các chủ đầu tư buộc phải thay đổi chiến lược, chú trọng đa dạng hóa nguồn vốn và đặc biệt là xác lập các nguồn vốn xanh để thích ứng với tiêu chuẩn mới của thị trường.

Ông cho rằng quy định mã định danh bất động sản là điểm nhấn của thị trường, giúp kiểm soát chính xác quyền sở hữu, minh bạch hóa hoàn toàn về mặt bằng giá cũng như giao dịch. Cùng với bảng giá đất, thị trường sẽ dần mất đi tình trạng "hai giá" khi giao dịch, kết hợp với các thông tin quy hoạch trực tuyến, thanh toán số... sẽ góp phần đẩy lùi tình trạng "sốt đất".

Các chuyên gia của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng thị trường đang dần bước vào trạng thái cân bằng hơn khi nguồn cung tăng trưởng rõ nét và tiếp tục xu hướng tăng.

Thị trường đang dịch chuyển ngày càng rõ sang mô hình phát triển dựa trên cán cân cung - cầu thực và năng lực của các chủ thể tham gia. Bài toán lãi suất vừa trở thành bài kiểm tra về “sức chịu đựng” của thị trường, vừa là cơ chế sàng lọc tự nhiên đối với các mô hình đầu tư dựa nhiều vào đòn bẩy tài chính.

Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc, thích ứng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Chiến lược xoay trục, thích ứng của doanh nghiệp

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, hoạt động tuyển dụng nhân sự vẫn được nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh song hành với tiến độ triển khai dự án. Nhu cầu bổ sung lực lượng phản ánh sự chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới, khi các dự án dần trở lại quỹ đạo.

Bước vào năm cuối tái cấu trúc, lãnh đạo Novaland xác định các dự án dần trở lại quỹ đạo triển khai và niềm tin của thị trường từng bước được khôi phục, doanh nghiệp sẽ dồn trọng tâm vào 3 trụ cột chính: Ổn định dòng tiền, cấu trúc tài chính, nâng cấp quản trị.

Năm nay, tập đoàn xác định trọng tâm là ổn định dòng tiền thông qua đẩy mạnh bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, tiếp tục triển khai bán mới hơn 2.100 sản phẩm. Doanh nghiệp cùng công ty mẹ NovaGroup cũng có đẩy mạnh việc tuyển dụng mới hàng nghìn nhân sự phục vụ ở nhiều vị trí khác nhau như tài chính, kế toán, đầu tư, triển khai dự án...

Song song đó, hệ thống quản trị được chuẩn hóa, kết nối dữ liệu đồng bộ, qua đó nâng cao tốc độ và hiệu quả ra quyết định từ vận hành đến chiến lược. Doanh nghiệp cũng vừa thu hút hàng trăm các ứng viên tiềm năng thông qua hội thảo “Đất dụng võ cho nhân tài” lần 3, giới thiệu và tuyển dụng các vị trí nghề nghiệp thích hợp trong bối cảnh thị trường mới.

Không chỉ NovaGroup mở rộng tuyển dụng, báo cáo từ một đơn vị nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra tại Việt Nam, 75% doanh nghiệp xây dựng và bất động sản có nhu cầu tuyển dụng nhân sự gia tăng trong 3 tháng tới. Tỷ lệ này phản ánh nhu cầu lớn về nhân lực khi Việt Nam đang đẩy mạnh các dự án hạ tầng trọng điểm, quy hoạch đô thị và phát triển các thành phố mới trong những năm tới.

Ngoài đẩy mạnh tuyển dụng, các doanh nghiệp cũng tập trung trọng tâm vào phát triển dự án. Lãnh đạo Vinhomes định hướng năm nay sẽ hoàn thiện các dự án đang triển khai, đồng thời mở rộng danh mục dự án trọng điểm, tập trung phát triển các khu đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Khánh Hòa và nhiều địa phương chiến lược khác trên cả nước.

Bà Mai Trần Thanh Trang - Chủ tịch Nhà Khang Điền - nêu kế hoạch giai đoạn 2026-2028, công ty đẩy mạnh triển khai quỹ đất hơn 160ha tại TPHCM, cung cấp sản phẩm nhà ở và mở rộng sang bất động sản công nghiệp, đồng thời chuẩn bị quỹ đất gần 400ha cho tầm nhìn đến 2030, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn thanh lọc, Nam Long lựa chọn hướng đi kỷ luật, minh bạch và tập trung nội lực, đẩy mạnh phát triển các đại đô thị, hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích. Năm nay, công ty sẽ đẩy nhanh công tác tiền phát triển tại các khu đô thị trọng điểm, dự kiến mở rộng thị trường ra khu vực phía Bắc. Danh mục dự án nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội cũng sẽ được gia tăng.