Hà Nội “khai tử” khu đô thị treo gần 2 thập kỷ

UBND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bản liên quan đến việc giao Công ty Posco E&C lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc (Khu số 9).

Dự án nằm tại xã Kiều Phú, Hà Nội (trước đây là huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Lý do chấm dứt là Posco E&C không triển khai bất kỳ thủ tục đầu tư nào từ khi được giao nhiệm vụ lập quy hoạch, lập dự án; dự án không đáp ứng điều kiện chuyển tiếp theo Luật Đầu tư 2020 và các nghị định hướng dẫn. Bên cạnh đó, quyết định giao nhiệm vụ từ năm 2008 không còn phù hợp với quy định pháp luật về quy hoạch hiện hành.

Từng có thời điểm giá đất tại khu vực Đồng Trúc "nóng sốt" liên quan đến thông tin các dự án (Ảnh: Việt Vũ).

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Kiều Phú và các đơn vị liên quan thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với khu đất đề xuất thực hiện dự án nêu trên (sau khi chấm dứt hiệu lực các văn bản) theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Tài chính thông tin cho Công ty Posco E&C về định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của TP Hà Nội, hướng dẫn thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành trong trường hợp doanh nghiệp quan tâm đầu tư dự án trên địa bàn thành phố.

Theo tìm hiểu, Khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc (Khu số 9) có diện tích 272ha, tổng mức đầu tư vào thời điểm 2009 là 1.250 tỷ đồng. Dự án dự kiến quy hoạch thành khu đô thị sinh thái, thuộc ranh giới hành chính của huyện Quốc Oai và huyện Thạch Thất.

Dự án đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 với quy mô khoảng 2,353ha. Tuy nhiên, sau khi có quy hoạch xây dựng chung Hà Nội (sau khi sáp nhập Hà Tây), Thủ tướng và UBND TP Hà Nội chỉ đạo tạm dừng triển khai các dự án để rà soát.

Theo đó, khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc từ chỗ có diện tích hơn 2.300ha chỉ còn khoảng 700ha, phần thuộc xã Đồng Trúc bị loại bỏ vì nằm trong vành đai xanh, phần còn lại ở xã Ngọc Liệp chỉ có thể phát triển theo hướng xây dựng đô thị sinh thái.