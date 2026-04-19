Mẹo dán giấy dán tường để không bị bong tróc

Nếu bạn muốn làm mới phòng ngủ cũ kỹ hay biến căn hộ thuê trở nên có gu hơn mà không phải đập phá, giấy dán tường bóc dán là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ưu điểm lớn nhất của loại vật liệu này là thi công cực nhanh, không cần keo, không cần thợ chuyên nghiệp. Chỉ cần bóc lớp giấy nền và dán trực tiếp lên tường.

Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng đi kèm với nỗi băn khoăn muôn thuở là liệu chúng có nhanh bong tróc, nhất là với thời tiết thất thường tại Việt Nam.

Giấy dán tường bóc dán giúp bạn làm mới không gian sống nhanh chóng mà không tốn chi phí thuê thợ (Ảnh: Issuu).

Giải pháp hoàn hảo cho không gian linh hoạt

Giới chuyên môn nội thất đánh giá rất cao tính linh hoạt của vật liệu này. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những căn hộ cho thuê, phòng của trẻ nhỏ hay đơn giản là khi bạn muốn thử nghiệm một họa tiết hoa lá nhiệt đới táo bạo mà không muốn cam kết lâu dài.

Việc thi công vô cùng đơn giản, không đòi hỏi tay nghề thợ chuyên nghiệp nên giúp bạn tiết kiệm một khoản kha khá. Thêm vào đó, khi muốn đổi phong cách, bạn có thể bóc ra dễ dàng mà không để lại "bãi chiến trường" bong tróc vữa như giấy dán dùng keo truyền thống.

Không chỉ giới hạn ở những bức tường, bạn hoàn toàn có thể sáng tạo bằng cách dán lên trần nhà, cánh tủ quần áo, mặt sau kệ sách hay thậm chí là tân trang lại chiếc tủ lạnh cũ.

Điểm yếu chí mạng: Thời tiết và độ ẩm

Dù tiện lợi, độ bền vẫn là nỗi lo lớn nhất.

Theo các chuyên gia nội thất, mép giấy là nơi dễ gặp vấn đề nhất. Sau một thời gian sử dụng, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm hoặc thay đổi nhiệt độ liên tục, các cạnh có thể bắt đầu bong lên. Ngoài ra, giấy chất lượng thấp dễ rách khi dán và khi bóc ra có thể để lại keo dính hoặc làm hỏng bề mặt tường. Việc thi công sai kỹ thuật khiến giấy bong chỉ sau vài tuần.

Các chuyên gia nội thất đặc biệt khuyến cáo không nên dùng vật liệu này cho phòng tắm ướt. Hơi nước nóng và độ ẩm liên tục sẽ làm lớp keo dính yếu đi nhanh chóng, gây phồng rộp.

Nếu vẫn muốn tạo điểm nhấn cho khu vực lavabo, bạn nhớ luôn bật quạt thông gió hoặc mở cửa sổ để không gian luôn khô ráo.

Tuổi thọ thực tế: Vài tháng hay vài năm?

Nếu dán đúng kỹ thuật và dùng vật liệu chất lượng cao, giấy dán tường bóc dán có thể bền vài năm.

Tuy nhiên, với đặc sản khí hậu nồm ẩm ở miền Bắc hay mùa mưa kéo dài ở miền Nam, những bức tường thường xuyên bị "đổ mồ hôi" sẽ khiến tuổi thọ của giấy giảm đi đáng kể.

Vị trí dán cũng quyết định độ bền. Những bức tường bị nắng gắt chiếu trực tiếp hay khu vực bếp nhiều dầu mỡ, nhiệt độ cao sẽ làm keo dán yếu dần, bong nhanh hơn.

Bên cạnh đó, chất lượng giấy cũng là yếu tố then chốt. Các dòng cao cấp thường dày dặn, bề mặt có vân nổi giúp che khuyết điểm tường tốt hơn và hạn chế tình trạng nhăn nhúm khi thi công.

Nếu thi công đúng cách, giấy dán tường có thể bền vài năm. Nhưng nếu làm sai, có thể bong chỉ sau vài tháng (Ảnh: Paperbird).

Bí kíp dán chuẩn như thợ chuyên nghiệp

Để bức tường bền đẹp lâu, khâu chuẩn bị bề mặt là quan trọng nhất. Tường cần được làm sạch bụi bẩn, lau khô hoàn toàn và phải thật phẳng mịn. Nếu tường nhà bạn đang bị bong tróc sơn cũ, hãy cạo sạch và xử lý trước khi dán.

Khi bắt tay vào làm, bạn nên bóc lớp lót từ từ từng chút một, vừa dán vừa dùng dụng cụ gạt chuyên dụng (hoặc một chiếc thẻ nhựa bọc vải mềm) miết chặt từ giữa ra ngoài để đẩy hết bọt khí. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, tuyệt đối không vội vàng.

Một lưu ý nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng là hạn chế tối đa việc để ngón tay chạm vào mặt keo, vì mồ hôi và dầu tự nhiên từ da tay sẽ làm giảm độ bám dính.

Tại các góc tường hoặc mép chân phào, hãy dùng dao rọc giấy thật sắc để cắt viền cho sắc nét, sau đó miết thật kỹ để tránh tình trạng bung mép sau vài tuần sử dụng.

Cuối cùng, đừng tự tạo áp lực cho mình. Đây là vật liệu sinh ra để thay đổi, nên hãy cứ tận hưởng quá trình tự tay làm đẹp cho tổ ấm của mình.