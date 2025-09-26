Liên danh Sunshine - Dia muốn thay Lotte ở dự án tỷ USD Thủ Thiêm

Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine - Công ty cổ phần Đầu tư Dia có văn bản đề xuất được tiếp tục thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM).

Trả lời về đề xuất này, Sở Tài chính cho biết đã nhận được phiếu chuyển của Văn phòng UBND TPHCM về văn bản đề nghị của liên danh. Tuy nhiên, hiện nay, Sở Tài chính chưa có cơ sở xem xét nội dung đề nghị.

Dù chủ đầu tư dự án - Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - có văn bản nêu việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án trên. Tuy nhiên, Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ của Lotte Properties HCMC theo quy định hiện hành về việc nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Vì vậy, về nguyên tắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn đang là nhà đầu tư dự án trên.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tại Thủ Thiêm (Ảnh: Hải Long).

Thủ Thiêm Eco Smart City thuộc khu chức năng số 2a, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ tháng 9/2022, dự án được khởi công, hoàn tất san lấp mặt bằng với vốn đầu tư công bố hơn 20.000 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục khách sạn, khu dân cư, khu thương mại trên diện tích 7,4ha. Nhưng đến nay, dự án vẫn chưa được xây dựng, một phần do vướng mắc từ nghĩa vụ tài chính.

Tháng 7 vừa qua, dự án này đã được phê duyệt giá đất 16.190 tỷ đồng.

Trước đó, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Dia - Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine cũng là đơn vị đề xuất đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 tại phường An Khánh, TPHCM vào giữa tháng 9 vừa qua.