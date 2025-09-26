Đầu cơ đẩy giá nhà quá cao, người mua thực rất khó tiếp cận

Giá bất động sản tăng nhưng chưa phản ánh đúng giá trị

Trong báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng cho biết giá bán nhiều phân khúc duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Điển hình như giá chung cư tại Hà Nội và TP HCM vẫn tiếp tục leo thang. Tại Hà Nội, giá bán từ chủ đầu tư đạt trung bình 70-80 triệu đồng/m2, tăng gần 6% so với quý I và 33% so cùng kỳ năm ngoái. Một số dự án hạng sang thậm chí được chào bán ở ngưỡng 150-300 triệu đồng/m2.

Tại TP HCM, mặt bằng giá sơ cấp khoảng 75 triệu đồng/m2, ổn định so với đầu năm, song cũng tăng 36% theo năm. Một số dự án cao cấp mở bán từ 150 triệu đồng/m2 trở lên.

Đánh giá về thị trường bất động sản từ đầu năm tới nay, Bộ Xây dựng cho biết, một số dự án gặp vướng mắc về mặt pháp lý, chậm triển khai, bị đình trệ, trong khi nguồn lực đã đầu tư là rất lớn, gây lãng phí về đất đai và nguồn vốn, làm gia tăng khó khăn và chi phí, từ đó, tăng giá bán sản phẩm.

Nguồn cung sản phẩm nhà ở chủ yếu là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp. Thị trường đang thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân.

Một khu chung cư tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Đáng chú ý, Bộ đánh giá, giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực. Giá bất động sản cơ bản còn cao so với thu nhập bình quân của số đông người dân.

Thời gian qua, thị trường còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và vượt quá khả năng chi trả của người dân có thu nhập trung bình, thấp tại khu vực đô thị.

Nguồn cung chủ yếu phân khúc cao cấp, lao động thông thường khó mua

Đánh giá về thị trường chung cư, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - cho biết, thời gian qua giá chung cư Hà Nội tăng nhanh và đã vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người mua. Với phân khúc sơ cấp, chi phí đầu vào tăng mạnh, nguồn cung chủ yếu tập trung ở hạng sang nên gần như không còn căn hộ giá rẻ. Trong quý vừa qua, chung cư mới có giá dưới 60 triệu đồng/m2 gần như biến mất.

Đối với chung cư cũ, giá bị chi phối bởi nhóm đầu cơ, khiến dù đã cao nhưng vẫn tiếp tục bị đẩy lên. Với mức giá hiện tại, người mua thực rất khó tiếp cận.

Báo cáo của VARS cũng chỉ ra rằng, với mức giá chung cư như hiện nay, nhiều khách hàng trẻ, dù có thu nhập tốt, ở mức 40-50 triệu đồng/tháng, vẫn không dám mua nhà nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình. Áp lực trả nợ vay quá lớn, đặc biệt là khi lãi suất thả nổi sau thời gian ưu đãi tăng mạnh, trở thành rào cản tâm lý đáng kể đối với người trẻ.

Ông Lê Đình Chung - chuyên gia bất động sản - nói, thời gian qua nguồn cung chung cư chủ yếu đều thuộc phân khúc cao cấp. Giá chung cư trung bình hiện khoảng 80 triệu đồng/m2. Nhiều dự án mới đây được mở bán với giá trên 100 triệu đồng/m2.

Với giá nhà như hiện nay, ông Chung cho rằng, những người đi làm thông thường, gần như không có cơ hội để sở hữu nhà. Những người có thể mua được với mức giá 70-100 triệu đồng/m2 chủ yếu là nhà đầu tư, đầu cơ và một bộ phận có điều kiện, thu nhập cực cao như chủ doanh nghiệp.