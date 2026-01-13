Hà Nội cho một công ty thủy lợi dùng hơn 2.600m2 đất trong phố Chùa Bộc

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Quyết định số 137 về hình thức sử dụng đất tại số 116 ngách 95/8 Chùa Bộc, phường Kim Liên cho Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP.

Doanh nghiệp sử dụng 2.619m2 đất tại phố Chùa Bộc để làm văn phòng làm việc.

Phố Chùa Bộc là nơi quy tụ nhiều cửa hàng thời trang (Ảnh: Mạnh Quân).

Thời hạn sử dụng đất là từ ngày UBND TP ký quyết định cho thuê đất đến hết ngày 31/12/2030. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm. Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp được xác định theo bảng giá đất.

Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thuế Khu vực I để thực hiện các thủ tục có liên quan.

Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam phải sử dụng đất đúng mục đích. Trong quá trình sử dụng đất, doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, quy hoạch; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định; không được chuyển mục đích sử dụng đất nếu chưa được phép của UBND TP.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư (nếu có) phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đấu giá và pháp luật khác có liên quan; có trách nhiệm bàn giao lại mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các quy hoạch cũng như các dự án khác hoặc khi hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn sử dụng đất theo quy định.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 61 cho Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson chuyển mục đích sử dụng 4.950m2 đất tại số 9 đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ, khách sạn.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng từ trụ sở làm việc, văn phòng giao dịch sang xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ (nhà ở thương mại), khách sạn theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của UBND TP Hà Nội; Quyết định số 63 của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson phê duyệt đầu tư xây dựng dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ, khách sạn.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định, đối với người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.