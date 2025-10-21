Hà Nội giao hơn 5ha đất cho 2 doanh nghiệp trúng đấu giá

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao hơn 5ha đất cho 2 doanh nghiệp trúng đấu giá gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Minh Dũng để triển khai các dự án nhà ở tại xã Phúc Thọ và Thường Tín.

Theo đó, Hà Nội giao hơn 15.423m2 đất tại xã Phúc Thọ cho Công ty Hải Phát thực hiện dự án Khu nhà ở thấp tầng tại khu Đồng Cá theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở sẽ được sử dụng ổn định, lâu dài.

Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch được duyệt, với tổng diện tích hơn 25.650m2, bao gồm hệ thống giao thông, công trình công cộng, dịch vụ, cây xanh. Sau đó doanh nghiệp bàn giao lại cho UBND xã Phúc Thọ quản lý theo quy định.

UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ, sau khi nhận bàn giao đất, Hải Phát phải đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng. Nếu tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, doanh nghiệp được gia hạn tối đa 24 tháng nhưng phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất tương ứng với thời gian gia hạn.

Hết thời hạn này, nếu vẫn không đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng nội dung quy định, thành phố sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền và chi phí đầu tư còn lại.

Hà Nội giao 2 khu đất cho doanh nghiệp trúng đấu giá (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Cùng với đó, Hà Nội giao hơn 38.664m2 đất tại xã Thường Tín cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Minh Dũng để triển khai dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề, nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ, ký hiệu Đô thị số 5, khu K1, K2 thị trấn Thường Tín, xã Thường Tín.

Trong tổng diện tích được giao, hơn 13.593m2 được sử dụng để xây dựng công trình nhà ở liền kề và nhà ở liền kề kết hợp dịch vụ thương mại, theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn 50 năm kể từ ngày quyết định giao đất có hiệu lực. Người mua nhà được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Phần còn lại, hơn 25.000m2, là đất cây xanh, thể dục thể thao, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật - giao thông, được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý sau khi hoàn thành.

Giống với trường hợp của Hải Phát, nếu Công ty Minh Dũng không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng, doanh nghiệp được gia hạn tối đa 24 tháng và phải nộp thêm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tương ứng. Quá thời hạn gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích, UBND TP sẽ thu hồi đất mà không bồi thường.