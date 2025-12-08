Giám đốc công ty có được mua nhà ở xã hội không?

Mới đây, một người dân đã gửi câu hỏi tới Bộ Xây dựng với nội dung rất thực tế: Một người đang là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên, hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đầy đủ thì có được phép mua nhà ở xã hội hay không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết Luật Nhà ở 2023 và các văn bản hướng dẫn hiện hành không có quy định nào cấm người đóng BHXH hay người giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp mua nhà ở xã hội .

Người dân xếp hàng chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (Ảnh: Văn Hưng).

Cụ thể, Bộ Xây dựng cho biết để mua nhà ở xã hội, người đăng ký phải thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và đáp ứng đủ điều kiện (về nhà ở và thu nhập), không quy định điều kiện về đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Luật Nhà ở năm 2023 quy định về đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trong khi Nghị định 100/2024 quy định về điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Thông tư số 05/2024 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở, đã quy định các mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Trước đó, ngày 10/10, Chính phủ ban hành Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn Luật Nhà ở liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tại Điều 1 Nghị định 261, mức thu nhập tối đa được quy định cụ thể theo từng trường hợp: Người độc thân thu nhập bình quân không quá 20 triệu đồng/tháng; người độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 30 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 40 triệu đồng/tháng.

Mức thu nhập được xác định dựa trên bảng lương, bảng công hoặc bảng chi trả của đơn vị nơi người lao động làm việc. Đối với người không có đơn vị quản lý (lao động tự do), Nghị định quy định công an cấp xã (nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống) là cơ quan xác nhận thu nhập để làm hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Thời hạn xử lý hồ sơ tối đa là 7 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ giấy tờ. Việc xác nhận được thực hiện dựa trên dữ liệu dân cư và các thông tin quản lý liên quan.