Hà Nội muốn làm gì với hai bên bờ sông Hồng?

Ngày 12/3, đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được đưa ra lấy ý kiến người dân. Tại đây, không gian hai bên sông Hồng được xác định là trục phát triển quan trọng của thành phố, đóng vai trò trung tâm về môi trường, cảnh quan và văn hóa.

Theo định hướng quy hoạch, phạm vi nghiên cứu là toàn bộ không gian nằm giữa đê tả và đê hữu sông Hồng (trong giới hạn đô thị trung tâm), bao gồm lòng sông và hành lang xanh hai bên. Khu vực này có diện tích khoảng 6.500ha.

Quy mô dân số dự kiến tại khu vực hai bên sông Hồng đến năm 2045 khoảng 269.000 người và đến năm 2065 khoảng 369.000 người.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: CĐT).

Không gian phát triển hai bên sông Hồng được định hướng trở thành trung tâm chính trị, hành chính, tài chính, văn hóa và đô thị thể thao Olympic của Hà Nội trong tương lai.

“Định hướng phát triển là trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo dọc sông Hồng, là trục phát triển kinh tế - xã hội và biểu trưng cho Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, biểu tượng mới của Thủ đô văn minh, hiện đại”, dự thảo báo cáo thuyết minh nêu.

Một trong những định hướng lớn là khôi phục vai trò của sông Hồng như “xương sống” về môi trường và văn hóa của thành phố. Theo đó, dòng sông không chỉ đóng vai trò thoát lũ và cảnh quan, mà còn trở thành không gian công cộng, du lịch và văn hóa quan trọng.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh đô thị hiện đại, sinh thái hai bên sông, đồng thời vẫn giữ gìn bản sắc truyền thống và tôn trọng các khu vực cần bảo tồn, đặc biệt tại đoạn sông chảy qua khu vực đô thị trung tâm.

Việc khai thác không gian hai bên sông sẽ được thực hiện trên cơ sở tôn trọng địa hình tự nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và bảo đảm các yêu cầu về thoát lũ theo quy định.

Hai bên bờ sông dự kiến sẽ hình thành hệ thống đường cảnh quan với các tuyến đi bộ và đường dành cho xe đạp, tạo ra những điểm nhìn đẹp hướng về phía đô thị.

Các tuyến đê hiện hữu cũng sẽ được cải tạo theo hướng hài hòa với cảnh quan đô thị phía trong, đồng thời tăng cường các kết nối giao thông để tránh việc đê trở thành rào cản chia cắt không gian giữa thành phố và lòng sông.

Quy hoạch cũng định hướng tổ chức các trục cảnh quan kết nối hai bên bờ sông, gắn với các công trình trọng điểm của thành phố và các trục giao thông hướng tâm.

Trên trục sông Hồng, Hà Nội dự kiến hình thành các công trình văn hóa và khu vui chơi giải trí mang tính biểu tượng, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị. Hệ thống công viên sinh thái, công viên chuyên đề, công viên vui chơi giải trí và các không gian cộng đồng cũng sẽ được phát triển dọc hai bên sông.

Để tăng cường kết nối giữa hai bờ, thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng thêm các cây cầu mới với kiến trúc đặc sắc, vừa phục vụ giao thông vừa tạo điểm nhấn cảnh quan.

Ngoài ra, không gian mặt nước sông Hồng cũng được định hướng khai thác cho các hoạt động kinh tế, du lịch, dịch vụ và vận tải thủy, góp phần đa dạng hóa các hoạt động kinh tế và nâng cao giá trị cảnh quan của dòng sông.