5 kiểu sàn nhà giúp thăng hạng không gian và tăng giá trị nhà bạn

Theo các chuyên gia môi giới bất động sản, sàn nhà quyết định sức hấp dẫn của tổ ấm, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị bán lại. Một mặt sàn đồng bộ, màu sắc nhã nhặn không chỉ giúp nhà đẹp hơn mà còn giúp người mua dễ dàng hình dung cuộc sống tương lai của họ tại đây.

Gỗ tự nhiên tông màu sáng

Sàn gỗ tự nhiên từ lâu đã được ví như "tiêu chuẩn vàng" trong nội thất. Đây được nhận xét là sự lựa chọn vượt thời gian, có thể chà nhám và làm mới lại sau nhiều năm sử dụng để kéo dài tuổi thọ.

Đặc biệt, tông màu gỗ sồi sáng đang dẫn đầu xu hướng vì mang lại cảm giác thoáng đãng, nới rộng diện tích phòng.

Sàn gỗ tự nhiên vẫn được xem là “tiêu chuẩn vàng” khi bán nhà (Ảnh: Terhuerne).

Với nhà có diện tích khiêm tốn, sàn gỗ sáng màu giúp bắt sáng tự nhiên rất tốt. Đầu tư vào hạng mục này mang lại giá trị cao, giúp thu hồi vốn 106-118%. Thậm chí, những ngôi nhà lót sàn gỗ ở khu vực sinh hoạt chung thường có tốc độ giao dịch nhanh hơn 15-20% so với mặt bằng chung.

Gỗ kỹ thuật bản rộng

Không ít người e ngại sàn gỗ tự nhiên dễ cong vênh khi gặp thời tiết nồm ẩm đặc trưng của Việt Nam. Giải pháp thay thế hoàn hảo chính là sàn gỗ kỹ thuật.

Được cấu tạo từ lớp gỗ thật trên bề mặt kết hợp cùng lõi kỹ thuật xử lý chống co ngót, vật liệu này cực kỳ ổn định dù lắp đặt trên nền nhà bê tông.

Những tấm ván sàn bản rộng tạo ra hiệu ứng thị giác liền mạch, ít đường nối, mang đậm hơi thở hiện đại.

Các tấm ván bản rộng tạo cảm giác liền mạch và hiện đại hơn cho căn phòng (Ảnh: Reward Flooring).

Giới đầu tư và người mua nhà ngày nay thường đánh giá sàn gỗ kỹ thuật bản rộng cao cấp không thua kém gì gỗ tự nhiên, với tỷ suất sinh lời khi bán nhà đạt khoảng 75-95%.

Sàn nhựa giả gỗ cao cấp

Sàn nhựa vinyl hay sàn nhựa khóa cao cấp (LVP) đã có một bước tiến dài so với các phiên bản cũ trước đây. Nhờ công nghệ dập nổi theo vân gỗ 3D, bề mặt sàn giờ đây mang lại cảm giác chân thực đến khó tin.

Sàn vinyl cao cấp trông gần giống gỗ thật công nghệ dập nổi theo vân gỗ (Ảnh: The Spruce).

Đặc biệt, loại sàn này giải quyết triệt để nỗi lo sợ nước và chống trầy xước cực tốt, được coi là "chân ái" cho những gia đình trẻ tại Việt Nam có con nhỏ hoặc nuôi thú cưng, thường xuyên phải lau dọn.

Nâng cấp sàn nhựa cao cấp ít tốn kém hơn gỗ thật nhưng lại thu hút tệp khách hàng mua nhà lần đầu rất mạnh mẽ, mang lại tỷ lệ thu hồi chi phí khoảng 50-70%.

Gạch porcelain khổ lớn

Gạch men luôn là vật liệu quen thuộc với các gia đình Việt. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay đang nghiêng hẳn về dòng gạch porcelain kích thước lớn (như 80x80cm hoặc 60x120cm). Kích thước lớn giúp giảm thiểu tối đa các đường ron gạch, từ đó triệt tiêu cảm giác không gian bị chia vụn.

Gạch kích thước lớn có ít đường ron hơn, giúp không gian trông gọn gàng và sang hơn (Ảnh: Tiles Decor).

Mặt sàn ít ron không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng, gọn gàng mà còn giúp bạn lau chùi dễ dàng hơn hẳn. Độ bền bỉ chịu lực cao của gạch porcelain cũng tạo sự yên tâm tuyệt đối cho quá trình sử dụng lâu dài.

Đá tự nhiên mát lạnh

Với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng bức, đá tự nhiên hoặc gạch giả đá luôn là lựa chọn hàng đầu để làm mát không gian. Tại các khu vực ven biển hay vùng có khí hậu ấm nóng, đá tự nhiên được xem là biểu tượng của sự thượng lưu.

Đá tự nhiên hoặc gạch giả đá luôn là lựa chọn hàng đầu để làm mát không gian nhà bạn (Ảnh: Cupa Stone).

Bước chân trần trên mặt sàn cẩm thạch hay granite mát lạnh giữa mùa hè oi ả là một trải nghiệm sống đắt giá.

Những ngôi nhà biệt thự hoặc nhà phố cao cấp đầu tư thiết kế mặt sàn đá tự nhiên đồng bộ thường được định giá bán cao hơn khoảng 2-3% so với các căn nhà tương đương dùng vật liệu khác.