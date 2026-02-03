Giá thuê đất công ích tới 400 triệu đồng/năm, Thanh Hóa xin ý kiến Bộ NN-MT

Ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa, đã có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai (Bộ NN-MT) liên quan đến việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở NN-MT Thanh Hóa, thời gian qua, địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai lập, thẩm định và phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích theo quy định.

Giá đất công ích lên tới 400 triệu đồng/ha/năm, Thanh Hóa "cầu cứu" Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh minh họa: Thanh Tùng).

Nghị định quy định hình thức cho thuê đất là nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê hằng năm và “giá khởi điểm được xác định theo bảng giá đất hằng năm”. Trong khi đó, Luật Đất đai năm 2024 lại không quy định việc ban hành bảng giá đất hằng năm, mà chỉ nêu UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1/1 của năm tiếp theo.

Theo Sở NN-MT Thanh Hóa, hiện nay việc xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất nông nghiệp công ích được căn cứ bởi giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 71/2024/NĐ-CP, giá đất trong bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm. Trong khi đó, Luật Đất đai năm 2024 quy định rõ thời hạn thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích cho mỗi lần thuê không quá 10 năm.

Sở NN-MT Thanh Hóa cho rằng, thực tế giá thuê đất có sự khác biệt lớn tùy theo thời hạn thuê. Việc sử dụng giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất (không xác định thời hạn) làm căn cứ xác định giá khởi điểm cho thuê đất công ích có thời hạn ngắn là chưa phù hợp.

Sở này cũng dẫn Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thanh Hóa, theo đó giá đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh khoảng 40.000 đồng/m2. Nếu áp dụng mức giá này để xác định tiền thuê đất hằng năm, giá thuê 1ha đất công ích lên tới khoảng 400 triệu đồng/năm. Mức giá này được cho là quá cao, khó khả thi đối với người thuê đất để sản xuất nông nghiệp.

Trước thực trạng trên, Sở NN-MT Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý đất đai xem xét, cho ý kiến hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích, làm cơ sở để thực hiện các công việc theo thẩm quyền.