Tiến độ “rùa bò” tại dự án Nhơn Hội New City: Yêu cầu giao sổ đỏ trước 30/9

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai mới đây đã tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân liên quan đến các dự án phát triển đô thị tại phân khu số 2, 4, 9, Khu kinh tế Nhơn Hội (Nhơn Hội New City). Nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ sự bức xúc về việc chậm trễ bàn giao sổ đỏ và hạ tầng dự án chưa hoàn thiện.

Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư đã chất vấn gay gắt chủ đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) và đối tác phát triển dự án Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings (Công ty Danh Khôi Holdings) về những cam kết chưa được thực hiện.

Không ít người vỡ nợ khi đầu tư vào dự án Nhơn Hội New City tại Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Anh P.H.T. (Hà Nội) mua 6 lô đất tại dự án Nhơn Hội New City từ năm 2019 và đã đóng số tiền gần 9 tỷ đồng (tương đương 95% tổng giá trị). Tuy nhiên, sau 6 năm, anh vẫn chưa nhận được bất kỳ giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nào.

"Khi thị trường bất động sản sốt, có người thế chấp nhà để đầu tư “lướt sóng”. Nhưng chủ đầu tư không ra sổ, tiền lãi tăng theo thời gian khiến khách hàng không trả nổi, ngân hàng phải siết nhà", anh T. chia sẻ.

Anh T. đề nghị các công ty liên quan phải sớm hoàn thiện hạ tầng và cấp sổ đỏ cho những người đã đóng đủ tiền, đồng thời cam kết cụ thể về tiến độ cho những người chưa thanh toán đủ.

Chị T.T.N.V. (Gia Lai) cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi mua 2 lô đất tại dự án vào năm 2022. Chị đã thanh toán 98% giá trị một lô và 35% lô còn lại. Tuy nhiên, hiện trạng dự án vẫn là bãi đất hoang, hạ tầng dang dở, xuống cấp.

Hàng trăm khách hàng khác cũng đã đóng 95-100% nhưng chưa nhận được sổ đỏ. "Giờ tôi chỉ muốn lấy lại tiền, không còn ý định xây nhà ở đây nữa", chị V. bày tỏ sự thất vọng.

Sau nhiều năm, dự án Nhơn Hội New City cơ bản vẫn là bãi cát hoang, hạ tầng chưa hoàn thiện nhưng đã xuống cấp (Ảnh: Doãn Công).

Đáp lại những bức xúc của khách hàng, ông Nguyễn Khắc Sinh, Phó tổng giám đốc Công ty Phát Đạt, cam kết hoàn thành hạ tầng cấp điện, nước tại dự án trước ngày 31/12. Ông Sinh cho biết công ty đang triển khai xây dựng và sửa chữa hạ tầng kỹ thuật của các phân khu 2, 4, 9.

Kết luận buổi đối thoại, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai, yêu cầu Công ty Danh Khôi Holdings sớm hoàn thiện hồ sơ và nghĩa vụ tài chính để cấp 86 sổ đỏ cho người dân. Đối với những người dân đã nộp 95-100% số tiền, ông Nguyên yêu cầu công ty khẩn trương cấp sổ trước ngày 30/9.

Riêng với Công ty Phát Đạt, ông Nguyên đề nghị khẩn trương đầu tư, hoàn thành đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật tại phân khu 2, 4, 9 trước ngày 30/9 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.