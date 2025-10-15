Giá căn hộ mới mở bán tại TPHCM trên 120 triệu đồng/m² ngày càng phổ biến

Chung cư thiết lập mặt bằng giá mới, chủ yếu ở phân khúc cao cấp

Thị trường căn hộ tại TPHCM trong thời gian gần đây tiếp tục tăng và neo ở vùng giá mới. Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, một số dự án mở bán mới tại phường An Phú, TPHCM (cũ) có giá từ 120 triệu đồng/m2, thậm chí lên 200 triệu đồng/m2.

Các dự án đều được định hình ở phân khúc cao cấp, gần khu vực trung tâm, thuận tiện về mặt giao thông và tích hợp tiện ích. Tại khu vực Bình Dương (cũ), một số dự án cũng được giới thiệu ra thị trường với mức giá thấp hơn, khoảng 50-60 triệu đồng/m2.

Giá căn hộ mở bán mới tại TPHCM tiếp tục tăng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Báo cáo quý III của nhiều đơn vị nghiên cứu cũng ghi nhận tình hình giá căn hộ mở bán mới tại TPHCM tiếp tục tăng và thiết lập vùng giá cao.

Theo CBRE Việt Nam, không chỉ tại TPHCM mà cả ở Hà Nội, các dự án mở bán mới có giá trên 120 triệu đồng/m2 ngày càng chiếm tỷ trọng cao, kéo thị trường nghiêng hẳn về phân khúc cao cấp, trong khi nguồn cung trung cấp thu hẹp nhanh, hạn chế lựa chọn cho người mua thực.

Đơn vị này cho biết tại TPHCM (cũ), giá bán sơ cấp căn hộ đã tăng 6,3% so với quý trước và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, áp lực tăng giá từ thị trường sơ cấp đã lan sang thị trường thứ cấp, đẩy giá trung bình lên 60 triệu đồng/m2, tăng 13% so với quý trước và 25% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của DKRA Consulting cũng ghi nhận mặt bằng giá bán sơ cấp trong quý III tiếp tục tăng, mức tăng trung bình từ 12% đến 18% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới đưa ra thị trường đạt khoảng 6.000 căn, trong đó Bình Dương (cũ) là thị trường chủ đạo khi chiếm đến 64% tổng số căn hộ được mở bán ra thị trường.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn còn cho thấy, ngay sau khi thông tin về việc sáp nhập đơn vị hành chính được công bố, TPHCM mới chứng kiến sức bật mạnh mẽ khi giá rao bán trung bình tăng liên tục, đạt 99 triệu đồng/m2 - mức cao nhất trong 2 năm qua. Cùng với đó, chỉ số mức độ quan tâm đến bất động sản bán cũng lập đỉnh mới, phản ánh tâm lý lạc quan và kỳ vọng vào chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

Xét riêng trong nội đô TPHCM theo đơn vị hành chính cũ, chung cư khu vực trung tâm tiếp tục dẫn dắt thị trường. Phân khúc hạng sang tập trung ở Quận 1 (cũ) duy trì mức giá cao nhất, khoảng 222 triệu đồng/m2, tăng 39% trong 2 năm. Tuy nhiên, điểm sáng đáng chú ý nằm ở TP Thủ Đức (cũ), nơi giá chung cư đã tăng khoảng 32-48% kể từ đầu năm 2023.

Người mua thận trọng

Báo cáo chỉ ra mặt bằng giá tăng nhanh khiến người mua có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định, dù nhu cầu vẫn hiện hữu, đặc biệt từ nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực. Còn các chủ đầu tư cân nhắc tung ra chính sách bán hàng để kích cầu.

Bà Dương Thuỳ Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam - cho biết dù nguồn cung mới tại TPHCM đã có dấu hiệu cải thiện trong quý III nhưng thị trường vẫn trong tình trạng khan hiếm so với nhu cầu thực, khiến giá bán tiếp tục chịu áp lực tăng ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp.

Vị này kỳ vọng 86 dự án tại TPHCM (cũ) được khơi thông từ tháng 7 là động lực lớn nhất để gia tăng nguồn cung mới trong tương lai gần. Trong khi đó, khu vực TPHCM mở rộng như Bình Dương (cũ) hay Long An (cũ) đang ghi nhận nguồn cung dồi dào hơn, với mức giá sơ cấp trung bình chỉ bằng khoảng 30% đối với nhà ở thấp tầng và 50% đối với căn hộ chung cư so với TPHCM (cũ).

Còn ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng giám đốc DKRA Group - kỳ vọng quý cuối năm, thị trường căn hộ tại TPHCM và vùng phụ cận có những khởi sắc nhất định do nhiều dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị mở bán, số lượng dao động trong khoảng 10.000-13.000 căn, chủ yếu đến từ Bình Dương (cũ).