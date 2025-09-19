Mất vài tỷ đồng vì bán sớm căn hộ

Bán là mất...

Đã mấy tháng nay, bà L.T. Liên (phường Xuân Hòa, TPHCM) không dám hỏi han ai về giá giao dịch căn hộ tại Saigon Pearl (Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh cũ). Mỗi lần biết về giá là một lần bà mất ăn mất ngủ.

Giữa năm 2024, bà Liên bàn với chồng bán căn hộ 90m2 vì không có nhu cầu sử dụng, muốn chuyển tới nơi có diện tích phù hợp hơn. Thời điểm đó, thị trường cũng chững lại, không có nhiều thông tin hỗ trợ, bà lo giá nhà sẽ giảm nên cũng muốn bán nhanh. Nhờ môi giới hỗ trợ, bà bán được rất nhanh với giá 6,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 69 triệu đồng/m2.

Yên ấm với nơi ở mới, bà Liên bàng hoàng khi biết giá chung cư cứ tăng lên từng ngày. Những căn hộ có diện tích tương đương căn cũ của bà được rao nhích lên vài trăm triệu đồng, rồi 1 tỷ đồng. Đỉnh điểm vào tháng 5 năm nay, giá lên 9 tỷ đồng, tức 100 triệu đồng/m2, tăng 45% và có giao dịch thật.

Như vậy chỉ trong 10 tháng bán căn nhà, bà Liên nhẩm tính mất 2,8 tỷ đồng. Nuối tiếc về sự mất mát, người phụ nữ này thừa nhận có những ngày ăn không ngon, ngủ không yên.

Giá căn hộ thứ cấp tại TPHCM tăng mạnh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tuy nhiên, bà Liên có thể còn may mắn hơn ông N.V. Trình (phường An Khánh, TPHCM). Vợ chồng ông Trình vay ngân hàng và mua một căn hộ chung cư cũ tại phường An Phú từ năm 2019 với giá 1,85 tỷ đồng.

Mỗi tháng, tiền lãi phải trả ngân hàng khoảng 10 triệu đồng. Thời điểm lãi suất thả nổi lên cao vào năm 2013, gia đình ông phải gánh khoản lãi gia tăng thêm 3-4 triệu đồng/tháng.

Trong khi giá không tăng, căn hộ cũ lại xuống cấp khiến ông Trình bàn với vợ bán nhà, chuyển sang ở nhà thuê và dự định tìm kiếm mua nhà khác phù hợp hơn.

Sau Tết Nguyên đán 2024, ông Trình rao bán nhà. Chỉ chưa đầy 2 tuần, gặp được khách có nhu cầu, căn hộ đã được sang tay với giá 2,45 tỷ đồng.

Tuy nhiên từ cuối năm 2024, giá căn hộ nơi ông Trình đã bán tăng chóng mặt. Cùng diện tích trên 70m2, mức giá nhích lên 2,7-2,8 tỷ đồng, rồi vượt ngưỡng 3 tỷ đồng. Thậm chí gần đây, nhiều môi giới rao bán giá 3,6-3,7 tỷ đồng. Một số căn hộ tầng cao nhanh chóng được đổi chủ, việc sửa sang làm mới nhà diễn ra rầm rộ.

Ông Trình thừa nhận như "chết 2 lần". Bán nhà quá sớm, nhìn giá nhảy múa từng ngày mà đau ruột đau gan. Bởi khi ông bán nhà đi, tính ra sau 5 năm, số tiền lời chênh lệch chỉ 600 triệu đồng, đủ bù tiền lãi ngân hàng từng đó năm.

Nhưng sai lầm lớn nhất ông thừa nhận là bán nhà khi chưa kịp mua nhà mới. Nhiều căn hộ cũ ông đi xem sau đó, giá mỗi tuần lại lên vài chục đến cả trăm triệu đồng. Thậm chí, một số dự án chung cư quanh khu vực quận 2 (cũ) cũng lập mặt bằng giá mới, không còn dưới 4 tỷ đồng mà lên 5-6 tỷ đồng.

Chơi vơi giữa 2 dòng nước, gia đình ông Trình nay vẫn ở nhà thuê. Cơ hội mua nhà giờ đây vượt quá tầm tay.

"Thật sự... sốc" là điều ông T.X. Hoàn thốt lên sau khi đi khảo sát mua căn hộ gần khu vực trung tâm. Ông Hoàn cho biết giá nhà tăng chóng mặt.

Nếu đầu năm, giá căn hộ tại dự án Sunwah Pearl (Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh cũ) chỉ khoảng 120-130 triệu đồng/m2 thì mới đây xem lại đã lên 190-200 triệu đồng/m2, tức tăng 50%. Thu nhập sẽ không theo kịp giá nhà, người đàn ông bất lực nói.

Vì sao giá vẫn tăng?

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, giá căn hộ chung cư đã qua sử dụng tại TPHCM liên tục tăng trong 1-2 năm trở lại đây, cùng với đà tăng của thị trường sơ cấp (giao dịch lần đầu).

Báo cáo quý II của Bộ Xây dựng chỉ ra tại TPHCM, một số dự án thứ cấp tăng giá cục bộ, thiết lập mặt bằng giá mới nhờ lợi thế hạ tầng vượt trội như tuyến Metro, vành đai, hầm chui Cát Lái và sự mở rộng của nhiều tuyến đường trọng điểm như tại Thủ Thiêm, Thảo Điền, An Phú và Thạnh Mỹ Lợi…

Giá bán thứ cấp tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao. Nguyên nhân chính của xu hướng này bao gồm khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư...

Còn theo chuyên gia của JLL Việt Nam, đà tăng của thị trường thứ cấp chủ yếu được thúc đẩy bởi tốc độ tăng giá bán trên thị trường sơ cấp (chủ đầu tư chào bán). Trong quý II, giá sơ cấp căn hộ trung bình đạt 132 triệu đồng/m2, tăng 2% so với cùng kỳ. Một số dự án thậm chí còn được ghi nhận giá bán từ 160-320 triệu đồng/m2.

Một lý do khác là giá căn hộ thị trường thứ cấp vẫn giữ nhịp tăng giá tốt là nhờ nhu cầu ở thực vẫn duy trì ổn định, người mua có thể vào ở ngay hoặc khai thác cho thuê tốt. Họ sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn so với mặt bằng chung để sở hữu một căn hộ, nhất là khi nguồn cung dự án mới tại vùng lõi TPHCM vẫn còn hạn chế.