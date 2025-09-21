Gần 700 căn nhà ở xã hội tại Hải Phòng được phép mở bán

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa duyệt mở bán 441 căn nhà ở xã hội hình thành trong tương lai ở dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Thủy Nguyên. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Sở này đề nghị chủ đầu tư tiếp tục thi công công trình đảm bảo đúng quy hoạch, thiết kế, tiến độ đã được phê duyệt. Trước thời điểm thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, công ty phải gửi quyết định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội về Sở Xây dựng để công khai thông tin.

Dự án Green River quy mô khoảng 32,5ha còn có các sản phẩm như biệt thự, nhà liền kề, căn hộ cao tầng.

Một khu nhà ở xã hội tại Hải Phòng (Ảnh minh họa: Quỳnh Nga).

Mới đây, Sở Xây dựng Hải Phòng cũng ra thông báo về việc 236 căn nhà ở xã hội thuộc khu đô thị - dịch vụ, thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (phường An Dương) được mở bán. Dự án do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Trước đó, vào cuối tháng 8, Sở Xây dựng TP Hải Phòng thông báo về 548 căn hộ nhà ở xã hội hình thành trong tương lai của Công ty cổ phần Vinhomes đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Các căn nhà này thuộc dự án nhà ở xã hội tại phường Hải An, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (giai đoạn 1).

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển tổng số 49.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong năm nay, TP Hải Phòng dự kiến có hơn 11.430 căn nhà ở xã hội được hoàn thành.