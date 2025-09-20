Lotte và động thái tại dự án hơn 20.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

Sở Tài chính TPHCM vừa có văn bản, với một phần nội dung liên quan đến dự án Khu phức hợp thông tin (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM).

Sở này cho biết ngày 20/8 đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC nêu về việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy vậy, theo quy định của pháp luật về đầu tư, trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư năm 2020 sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 57 Nghị định 31/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đến nay, Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC theo quy định trên.

"Về nguyên tắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận", văn bản của Sở Tài chính nêu rõ.

Lotte đã gửi văn bản nêu việc chấm dứt dự án Thủ Thiêm Eco Smart City 20.000 tỷ đồng (Ảnh: IT).

Được biết, Thủ Thiêm Eco Smart City có vị trí thuộc phân khu chức năng 2a, khu vực được đánh giá là “đắc địa”, đắt giá nhất TPHCM hiện nay.

Dự án được giới thiệu có tổng diện tích hơn 74.513m2, vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, chính thức được động thổ từ năm 2022. Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-Bin từng nhấn mạnh dự án sẽ đánh dấu điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động mở rộng đầu tư sắp tới của Lotte tại Việt Nam.

Tháng 7 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa phê duyệt giá đất với mức 16.190 tỷ đồng cho dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), sau nhiều năm dự án bị đình trệ.

Lotte cũng đang đẩy mạnh mảng bán lẻ tại Việt Nam.

Ở diễn biến khác, Lotte Shopping vừa công bố kế hoạch mở thêm 2-3 trung tâm thương mại tại Việt Nam và hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận hoạt động vào năm 2030.

Ông Kim Sang-hyun, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Lotte Shopping, chia sẻ trong cuộc họp quan hệ nhà đầu tư vào ngày 15/9, rằng tới năm 2030 sẽ mở thêm 2-3 khu phức hợp thương mại tại Việt Nam, tương tự như Lotte Mall Tây Hồ (Hà Nội).