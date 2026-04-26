Bước tiến mới của dự án mở rộng quốc lộ 1A

UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) vừa phát đi thông báo về việc rà soát, thu thập thông tin, tài liệu và tổ chức đo đạc thửa đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A.

Việc triển khai nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Phạm vi rà soát là các thửa đất nằm trong chỉ giới dự án trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

UBND phường cho biết, việc thu thập thông tin nhằm xác định chính xác ranh giới, diện tích, loại đất, hiện trạng sử dụng của từng thửa, làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Ảnh: Thành Đông).

Bên cạnh đó, công tác này cũng giúp hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, hạn chế phát sinh khiếu nại, đồng thời phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 27/4 đến khi hoàn thành. Tổ công tác gồm đại diện các bộ phận chuyên môn của phường, công an phường, tổ trưởng tổ dân phố và đơn vị đo đạc.

UBND phường Hoàng Liệt đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ, giấy tờ về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ quá trình rà soát. Trường hợp không cung cấp hoặc vắng mặt, cơ quan chức năng sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo thông báo, người dân cần phối hợp xác định ranh giới thửa đất, tạo điều kiện cho đơn vị đo đạc thực hiện cắm mốc. Trường hợp có tranh chấp hoặc không thống nhất về ranh giới, UBND phường sẽ phối hợp các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Việc triển khai rà soát, đo đạc được xem là bước tiến mới trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 1A, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án trong thời gian tới.

Theo Quyết định số 1878 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500 đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ, chiều dài tuyến khoảng 36,3km, điểm đầu (điểm 1) tại nút giao với đường Vành đai 1 (hầm Kim Liên), điểm cuối (điểm 55) tại nút giao cầu Giẽ (địa phận xã Đại Xuyên).

Hà Nội cho biết hướng tuyến cơ bản bám theo đường hiện có, riêng đoạn tuyến qua khu vực ga Phú Xuyên được nắn chỉnh không đi theo đường hiện trạng để tận dụng phần đất của ga Phú Xuyên sau khi cải dịch tuyến đường sắt quốc gia.

Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang 90m gồm thành phần đường chính 10 làn xe, đường gom hai bên mỗi bên 3 làn xe, các dải phân cách giữa, dải phân cách bên và hè hai bên. Một số đoạn tuyến được mở rộng cục bộ để đảm bảo các yêu cầu tổ chức giao thông và phù hợp với hiện trạng.

Các nút giao thông chính gồm 11 nút với các tuyến Vành đai 1 (đầu tuyến), Vành đai 2, Vành đai 2,5, đường 70, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4, tỉnh lộ 427 (cầu Dương Trực Nguyên), trục giao thông chính khu đô thị thể thao Olympic, Vành đai 4,5 và nút cầu Giẽ (cuối tuyến).