Xếp hàng đấu giá đất ngoại thành Hà Nội, có lô bị đẩy giá lên 125 triệu/m2

Xã Quốc Oai vừa tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất thuộc khu A và B, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá đường vành đai xã Sài Sơn cũ (nay là xã Quốc Oai).

Tại phiên đấu giá, 17 thửa đất có tổng diện tích 1.735m2 được đưa ra đấu giá, diện tích mỗi thửa dao động từ 96,6m2 đến 119m2. Giá khởi điểm các thửa đất lô A là 14,2 triệu đồng/m2, lô B là 9,5 triệu đồng/m2. Bước giá áp dụng chung cho các thửa đất trong các vòng đấu giá là 3 triệu đồng/m2.

Người dân bỏ phiếu đấu giá đất (Ảnh: UBND xã Quốc Oai).

Trong đó, lô đất có giá trúng đấu giá cao nhất là 125 triệu đồng/m2, gấp hơn 10 lần giá khởi điểm. Đáng chú ý, cả 17 thửa đất đấu giá đều được đấu giá thành công với giá từ 84 triệu đồng/m2 trở lên.

Trong đó, thửa A19 có giá trúng cao nhất, đạt 125 triệu đồng/m2. Một số thửa khác cũng ghi nhận mức trúng trên 116 triệu đồng/m2. Tổng số tiền trúng đấu giá là 189,7 tỷ đồng, tăng 166,4 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Theo UBND xã Quốc Oai, kết quả này cho thấy nhu cầu lớn của người dân đối với quỹ đất ở tại khu vực, đồng thời phản ánh sức hấp dẫn của thị trường bất động sản địa phương. Kết quả đấu giá góp phần tăng thu ngân sách, khẳng định hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác quỹ đất công và tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Thông qua phiên đấu giá, địa phương kỳ vọng lựa chọn được các khách hàng có nhu cầu thực sự, sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, qua đó thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội trên địa bàn.