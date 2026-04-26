Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói đổi tên sân vận động Trống Đồng là có lý do

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lý giải việc đổi tên sân vận động Trống Đồng

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã chứng khoán: VIC) diễn ra sáng 22/4, Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng đã có chia sẻ liên quan đến định hướng phát triển dự án sân vận động, trong đó đáng chú ý là việc thay đổi tên gọi công trình.

Theo ông Vượng, ban đầu dự án được dự kiến đặt tên là sân vận động Trống Đồng, tuy nhiên sau đó doanh nghiệp đã quyết định đổi thành sân vận động Hùng Vương.

Lý do là hình ảnh Trống Đồng phần nào mang tính biểu tượng nhưng chưa đủ rõ ràng và tạo cảm giác đơn giản. Trong khi đó, hình ảnh Hùng Vương gắn liền với cội nguồn dân tộc, có ý nghĩa sâu sắc hơn trong việc khơi dậy tinh thần dân tộc và lòng tự hào của người Việt.

Sân vận động Hùng Vương có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc. Công trình là điểm nhấn của Khu đô thị thể thao Olympic.

Quảng Ninh xuất hiện siêu dự án hơn 6.200ha nằm ven vịnh Hạ Long

Ngày 25/4, Công ty cổ phần Vinhomes công bố dự án Hạ Long Xanh (tên thương mại: Vinhomes Global Gate Hạ Long) tại Quảng Ninh. Dự án có quy mô hơn 6.200ha, nằm tại khu vực ven vịnh Hạ Long.

Dự án được định hướng phát triển thành một khu đô thị tích hợp, kết hợp các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng và giải trí. Dự án hướng tới mô hình phát triển đô thị theo tiêu chí bền vững ESG++.

Giá chung cư mới ở Hà Nội trung bình 128 triệu đồng/m2

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý I của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư mở bán mới tiếp tục duy trì ở mức cao. Tại Hà Nội, giá trung bình đạt khoảng 128 triệu đồng/m2, trong khi tại TPHCM khoảng 112 triệu đồng/m2.

Mặt bằng giá tăng chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu và tài chính ở mức cao. Trên thị trường thứ cấp, giá chung cư nhìn chung ổn định, một số khu vực có điều chỉnh giảm nhưng không đáng kể.

Về giao dịch, trong quý I, cả nước có khoảng 139.855 giao dịch bất động sản (gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền) thành công, bằng 92,4% so với quý IV/2025 và tăng nhẹ 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt 30.857 giao dịch, giảm so với cả quý trước và cùng kỳ năm 2025. Ngược lại, giao dịch đất nền đạt 108.998 giao dịch, tăng so với cùng kỳ và chỉ giảm nhẹ so với quý trước.

Xuất hiện dự án nhà ở tại Hà Nội giá dưới 1 tỷ đồng/căn

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai thông tin dự án nhà ở xã hội tại các ô đất CT-01+CT-02, CT-07 thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, khu nhà ở xã hội tại ô đất CT01-02 gồm 265 căn hộ, trong đó 159 căn được mở bán. Diện tích dao động từ 54,53m2 đến 66,53m2, mức giá gần 15,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

Với đơn giá này, căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 855 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất khoảng hơn 1,04 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhà ở xã hội CT-07 có 123 căn hộ (diện tích khoảng 7.748m2, chiếm 57,34% tổng diện tích sàn nhà ở của công trình). Giá bán tại đây là 15,77 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).

Hiện tại, đây được xem là một trong những dự án nhà ở xã hội sắp mở bán có giá rẻ nhất Hà Nội. Vài năm trở lại đây, giá nhà ở xã hội tại Hà Nội chủ yếu quanh ngưỡng 20 triệu đồng/m2, thậm chí có dự án vượt 30 triệu đồng/m2.

Lý do khó cấp sổ đỏ cho chung cư tại Hà Nội

Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới đây ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

TTCP cho biết việc triển khai các nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp, xử lý đất đai sau cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm và thiếu đồng bộ. Hà Nội chưa xây dựng kế hoạch tổng thể, chưa rà soát đầy đủ phương án sử dụng đất, dẫn đến nguy cơ thất thoát, sử dụng đất chưa hiệu quả.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, UBND TP Hà Nội đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, nhưng nội dung còn chưa rõ ràng, trùng lặp, một số điểm chưa phù hợp với quy định pháp luật. Các văn bản này hiện đã hết hiệu lực sau khi thành phố ban hành Quyết định số 61/2024 ngày 27/9/2024.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy việc cấp giấy chứng nhận tại các dự án khu đô thị, nhà ở đạt tỷ lệ thấp. Nguyên nhân chủ yếu do chủ đầu tư có vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trong quá trình triển khai, dẫn đến vướng mắc khi thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Tranh cãi thu phí bảo trì tại HH Linh Đàm

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) vừa phát đi thông báo về việc thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư (2%).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện ban quản lý chung cư cho biết phần kinh phí trên được tính dựa trên giá trị mua căn hộ ký với chủ đầu tư (số tiền 2% phải nộp dao động 11-20 triệu đồng tùy diện tích). Số tiền sẽ được sử dụng cho công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế các hạng mục thuộc phần sử dụng chung của tòa nhà như thang máy, hành lang, cầu thang…

Khi được hỏi lý do tại sao đến nay mới thu phí bảo trì chung cư, đại diện ban quản lý cho biết trước đây, các trường hợp vay tiền ngân hàng mua nhà, phần phí 2% này sẽ được ngân hàng cắt luôn cho chủ đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, quỹ đã dùng hết và đang âm hơn 1 tỷ đồng.

Tòa nhà cũng đã phát loa thông báo các trường hợp chưa đóng phí bảo trì chung cư từ trước Tết.

Đáng chú ý, người dân ở HH Linh Đàm cho biết chung cư không có ban quản trị.

Gần 4.000 căn hộ ở khu “Cao - Xà - Lá” được phép bán cho người nước ngoài

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời chủ đầu tư khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình.

Theo cơ quan chức năng, vị trí các ô đất E-HH1 và E-HH2 tại dự án trên được phép cho cá nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở. Trong đó, ô đất E-HH1 có thể bán tối đa 2.018 căn hộ, ô E-HH2 là 1.926 căn. Như vậy, tại dự án này có tổng số 3.944 căn hộ được bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Bộ Quốc phòng kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội nghìn tỷ đồng gần Ngã Tư Sở

Khu đất thực hiện dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang trong Quân đội tại phường Phương Liệt (Hà Nội) có diện tích hơn 3.451m2 thuộc số 40 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, gần khu Ngã Tư Sở, Bệnh viện Đại học Y. Hiện trạng khu vực này là đất quốc phòng để trống do Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý.

Theo phương án đề xuất, công trình sẽ gồm một tòa nhà cao 25 tầng nổi cùng 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn xấp xỉ 42.000m2. Khi hoàn thiện, khu nhà ở này dự kiến cung cấp khoảng hơn 300 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Tổng mức đầu tư ước tính là hơn 1.020 tỷ đồng với mốc hoàn thành dự kiến vào cuối năm 2028. Hiện, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo mời gọi các doanh nghiệp quan tâm nộp hồ sơ đề xuất đầu tư, thời hạn tiếp nhận đến đầu tháng 5.