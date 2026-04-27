Giá chung cư vọt lên 128 triệu đồng/m2, Bộ Xây dựng nói gì?

Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản trong quý I có những tín hiệu tích cực khi hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng và tạo điều kiện tăng thêm nguồn cung mới.

Tuy nhiên, thị trường cũng đang chịu áp lực không nhỏ từ biến động địa chính trị, áp lực lạm phát, tỷ giá, chi phí xây dựng (nguyên vật liệu, logistics) gia tăng và nhất là mặt bằng lãi suất.

Trong quý, có 30.857 giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và 108.998 giao dịch đất nền. Lượng tồn kho bất động sản vào khoảng 29.860 căn/nền, trong đó chung cư 10.496 căn; nhà ở riêng lẻ 10.474 căn; 8.890 lô đất nền.

Giá căn hộ chung cư mới mở bán tiếp tục tăng mạnh do chi phí vật liệu và tài chính bị đẩy lên cao, thiết lập mặt bằng giá mới. Cụ thể, Hà Nội ghi nhận mức giá bán trung bình 128 triệu đồng/m2, trong khi TPHCM đạt 112 triệu đồng/m2..

Đưa ra giải pháp thời gian tới, Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển, quản lý thị trường bất động sản trong giai đoạn mới"; tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Chính phủ.

Bộ Xây dựng tập trung đôn đốc, thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nhà ở thương mại giá rẻ; nghiên cứu, hoàn thiện thể chế để thúc đẩy triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại các đô thị.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn, triển khai thực hiện cấp mã định danh đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai.

Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, điều chỉnh và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng; đảm bảo phù hợp với quy hoạch, quỹ đất, nhu cầu dân cư, đặc biệt sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Các tỉnh, thành khẩn trương, chủ động rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu nhà ở trên địa bàn (nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà ở cho người lao động…); hoàn thành việc thành lập quỹ nhà ở địa phương; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án bất động sản, nhà ở trên địa bàn; chuẩn hóa dữ liệu lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Địa phương cũng cần thường xuyên theo dõi sát diễn biến của thị trường bất động sản, kịp thời có các biện pháp đồng bộ để kiểm soát, điều tiết thị trường bất động sản đảm bảo thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản.