Dự án Nam Ô Discovery Đà Nẵng chính thức cất nóc

Nam Ô Discovery - Chung cư biển sở hữu lâu dài

Nam Ô Discovery tọa lạc trên mặt đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu trung tâm vòng cung vịnh Đà Nẵng - một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Trước mặt dự án là biển và bãi tắm Nam Ô, mang lại cho cư dân tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp và không gian thư thái.

Nghi thức lễ cất nóc tại dự án Nam Ô Discovery.

Với vị trí đắc địa, Nam Ô Discovery được đánh giá điểm nhấn trong quy hoạch đô thị của Đà Nẵng, được kỳ vọng trở thành dự án bất động sản cao cấp hàng đầu, góp phần thay đổi diện mạo vùng vịnh biển Đà Nẵng.

Lễ khai trương Sales Gallery tại dự án Nam Ô Discovery.

Dự án gồm 34 tầng nổi và 3 tầng hầm với 487 căn hộ hướng biển, bao gồm shophouse (nhà phố thương mại), căn hộ cao cấp và penthouse (căn hộ tầng thượng). Đây cũng là một trong không nhiều dự án căn hộ mặt biển tại Đà Nẵng có pháp lý lâu dài. Dự kiến dự án hoàn thiện và bàn giao cho cư dân vào ở vào quý II/2025. Dự án đang được thực hiện bởi nhà thầu xây dựng Newtecons, đơn vị giám sát Artelia, đơn vị thiết kế kiến trúc Huni architectes…

Đại diện đơn vị phát triển kinh doanh PhuQuyLand cho biết khách hàng muốn mua căn hộ Nam Ô Discoverychỉ cần có khoản tài chính khởi điểm từ 699 triệu đồng là đã có cơ hội sở hữu căn hộ 1 phòng ngủ và từ 999 triệu đồng với căn hộ 2 phòng ngủ. Khách hàng có thể thanh toán nhiều đợt cho đến khi bàn giao nhà vào quý II/2025.

Dự án Nam Ô Discovery tầm nhìn thành phố.

Theo nhiều chuyên gia, đây là thời điểm phù hợp để người dân lựa chọn cho mình một chốn an cư lý tưởng và phù hợp. Trong thời gian qua, giá bán căn hộ chung cư trên cả nước nói chung và tại thị trường Đà Nẵng nói riêng có chiều hướng tăng do nguồn cung hạn chế. Dự báo trong tương lai, nguồn cung dự án chung cư khó được cải thiện do quỹ đất phát triển dự án hiện đã giảm, trong khi nhu cầu sở hữu căn hộ tại thị trường này vẫn liên tục tăng, không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Sức hút của "Vịnh tỷ phú"

Theo quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 - tầm nhìn đến năm 2045, bên cạnh hướng tới là đô thị đặc biệt, Đà Nẵng xác định tầm nhìn dài hạn trở thành thành phố quốc tế, phát triển du lịch gắn với bất động sản, phát triển cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistic.

Đà Nẵng cũng định hướng phát triển lấy vịnh làm trung tâm khi 2/6 khu vực động lực tập trung tại Liên Chiểu, nơi có cảng quốc tế Liên Chiểu và cảng du lịch Tiên Sa nằm trong vịnh Đà Nẵng. Vì vậy, khu vực này được dự báo phát triển năng động bậc nhất tại Đà Nẵng trong những năm tới.

Trong đó, cảng quốc tế Liên Chiểu là một công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 55.685 tỷ đồng, bao gồm 8 bến container cho tàu từ 50.000 đến 200.000 tấn, 6 bến hàng tổng hợp tiếp nhận tàu 50.000 đến 100.000 tấn và bến cho tàu nội địa, quy mô lên đến 450ha. Với quy mô này, cảng quốc tế Liên Chiểu của Đà Nẵng đứng trước cơ hội trở thành "mắt xích" trung chuyển quan trọng của tuyến thương mại quốc tế giá trị hàng nghìn tỷ đô la.

"Siêu cảng" Liên Chiểu được đánh giá là động lực dài hạn cho Đà Nẵng.

Khu vực vịnh Nam Ô thuộc quận Liên Chiểu đang chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành bất động sản với các dự án cao cấp. Điển hình như Vingroup đang phát triển dự án Làng Vân với mức đầu tư 1,5 tỷ USD, bao gồm các siêu biệt thự và bến du thuyền dành cho giới siêu giàu.

Tập đoàn Trung Thủy đang triển khai dự án Nam Ô Heritage với vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng. Ngoài ra, một đại gia Nhật Bản đã đầu tư vào tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao Mikazuki, quy mô hơn 12ha. Tập đoàn Gotec Land xây dựng dự án có tính biểu tượng mang tên Dự án Nam Ô Discovery.

Vịnh Đà Nẵng được bao bọc bởi núi, sông, biển, khu vực ghềnh đá với nhiều cảnh quan hấp dẫn, được định hướng là 1 trong 6 khu vực động lực phát triển chính của thành phố Đà Nẵng. Tất cả những yếu tố này đã tạo nên sức hút của vịnh biển Đà Nẵng khi nơi này đang chứng kiến sự bùng nổ về phát triển kinh tế, du lịch và cơ hội đầu tư.