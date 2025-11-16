Bí quyết để nhà thơm ngát chỉ với những thứ quen thuộc sẵn có

Một ngôi nhà sạch sẽ thôi chưa đủ. Mùi hương mới là yếu tố tạo nên cảm giác thư thái và gây thương nhớ. Đôi khi, những mùi không mời mà đến như mùi thức ăn trong tủ lạnh hay mùi ẩm từ góc phòng cũ có thể phá hỏng không gian sống của bạn.

Thay vì tìm đến các sản phẩm tạo mùi nhân tạo, hãy thử những cách đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ dưới đây để biến ngôi nhà thành một spa ngát hương chỉ với những nguyên liệu sẵn có.

Bã cà phê khử mùi tủ lạnh

Nhiều gia đình có thói quen đặt một hộp baking soda trong tủ lạnh để hút mùi, nhưng có một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm hơn nhiều, đó là bã cà phê.

Khử mùi hôi trong tủ lạnh với bã cà phê (Ảnh: Mann Biotech).

Sau khi pha một phin cà phê thơm lừng, bạn đừng vội vứt bỏ phần bã mà hãy phơi khô chúng rồi đặt vào một chiếc bát nhỏ và để trong tủ lạnh. Nitơ trong bã cà phê có khả năng hấp thụ và trung hòa các mùi khó chịu một cách đáng kinh ngạc, trả lại không khí trong lành cho tủ lạnh của bạn.

Nồi nước thơm diệu kỳ từ vỏ cam, quế hồi

Cách tuyệt vời này giúp hương thơm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong nhà, đặc biệt là khu vực bếp và phòng khách. Thay vì cần dùng lò nướng như văn hóa phương Tây, một chiếc nồi nhỏ trên bếp sẽ gần gũi và hiệu quả hơn với các gia đình Việt.

Xông thơm ngôi nhà với nồi nước từ vỏ cam và quế (Ảnh: Craft Online).

Hãy cho vào nồi một ít vỏ cam, vỏ bưởi, vài thanh quế và hoa hồi, thêm nước và đun sôi trên lửa nhỏ. Hơi nước nóng sẽ mang theo tinh dầu tự nhiên, tạo ra một mùi hương ấm áp, ngọt ngào và vô cùng dễ chịu, gợi cảm giác như một tiệm bánh ngọt ấm cúng.

Biến phòng tắm thành spa với sả và chanh

Phòng tắm là nơi cần được giữ thơm tho và sạch sẽ nhất. Một mẹo cực kỳ đơn giản là tận dụng những cây sả tươi. Bạn chỉ cần đập dập vài nhánh sả, có thể thêm vài lát chanh tươi, rồi đặt vào một góc trong phòng tắm.

Chanh và xả với tinh dầu thơm tự nhiên giúp khử mùi phòng tắm hiệu quả (Ảnh: Emz Blendz).

Hơi nước khi bạn tắm sẽ giúp khuếch tán mùi hương sả chanh thanh mát, giúp thư giãn tinh thần và khử các mùi ẩm mốc hiệu quả. Cứ khoảng vài ngày, bạn có thể thay bó sả mới để duy trì hương thơm.

Tủ quần áo thơm tho nhờ bánh xà phòng

Thay vì sử dụng những tờ giấy sấy thơm không phổ biến tại Việt Nam, một vật bất ly thân trong mọi nhà lại có công dụng tuyệt vời, đó chính là bánh xà phòng.

Đặt bánh xà phòng chưa dùng vào tủ quần áo và bạn sẽ thấy điều bất ngờ (Ảnh: Panjim).

Hãy chọn một bánh xà phòng có mùi hương bạn yêu thích (hương hoa hồng, oải hương hay cam chanh đều tuyệt), bóc lớp vỏ giấy và đặt vào góc tủ quần áo. Mùi hương nhẹ nhàng từ xà phòng sẽ len lỏi vào từng thớ vải, giúp quần áo luôn thoảng hương thơm sạch sẽ, dễ chịu.

Vài giọt tinh dầu xử lý mùi thùng rác

Thùng rác là nơi dễ phát sinh mùi khó chịu nhất. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy nhỏ vài giọt tinh dầu bạn thích vào một cục bông gòn nhỏ. Sau đó, bạn thả cục bông này xuống đáy thùng rác trước khi lót túi ni lông mới lên trên. Lớp hương tinh dầu sẽ hoạt động như một màng chắn, ngăn mùi hôi bốc lên và thay thế bằng một hương thơm dễ chịu hơn.

Tinh dầu giúp khử mùi hôi và vi khuẩn trong thùng rác (Ảnh: Homify).

Một số loại tinh dầu như sả chanh, tràm trà còn có đặc tính kháng khuẩn, giúp ngăn vi khuẩn phát triển.