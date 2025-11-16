Thủ tướng muốn khu Olympic khởi công luôn trong tháng 12

Ngày 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội.

Đối với 2 dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Thường trực Chính phủ đồng tình về mặt chủ trương. Đây là những dự án lớn góp phần xây dựng thủ đô "sáng xanh, sạch đẹp", hiện đại, tầm cỡ quốc tế, nên Hà Nội, cùng các bộ, ngành liên quan hoàn thiện tờ trình, báo cáo xin chủ trương của Bộ Chính trị.

Thủ tướng nhấn mạnh Hà Nội cần nỗ lực khởi công 2 dự án này vào ngày 19/12 để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ, ngành liên quan, thành phố Hà Nội xây dựng tờ trình trình Bộ Chính trị. Khi Bộ Chính trị cho ý kiến, sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Hà Nội xây dựng đề án khai thác hiệu quả không gian mặt nước, không gian mặt đất, không gian ngầm, không gian vũ trụ của thành phố.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được nêu tại Quy hoạch chung Thủ đô. Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, trải dài trên 40km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong vành đai 4.

Đồ án quy hoạch cơ bản đã được Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000ha.

Dự án sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được 4 mục tiêu lớn gồm: giải quyết ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; giải quyết úng ngập khu vực nội đô. Khi hoàn thành, dự án cũng sẽ kết nối được toàn bộ cầu vượt sông Hồng.

Đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030, thành phố Hà Nội đề xuất có các cơ chế đặc biệt liên quan các nhiệm vụ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư…

Đối với Khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hai phân khu C và D với tổng diện tích hơn 8.200ha. Trong đó, phân khu C có diện tích gần 4.500ha, thuộc địa giới hành chính các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín; phân khu D có quy mô hơn 3.700ha, thuộc địa giới hành chính các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa.

Cả 2 phân khu đều được nghiên cứu lập quy hoạch có các chức năng như đất thể dục thể thao; đất ở; hỗn hợp; dịch vụ công cộng; trường học; cây xanh; hạ tầng kỹ thuật; đất di tích, tôn giáo; đất an ninh; đất quốc phòng; sản xuất nông nghiệp...