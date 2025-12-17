Việt Nam sắp lập siêu kỷ lục khởi công loạt dự án 3,4 triệu tỷ đồng

Đây là một số dự án tiêu biểu tham gia sự kiện Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 14/12, đã có 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án.

Trong số này có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic phân khu B (Ảnh: CTV).

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18% và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%).

Buổi lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình sẽ được tổ chức vào ngày 19/12 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình. Từ 234 công trình, dự án, Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu (12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến), tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025).

Một số điểm cầu quan trọng gồm dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội); lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Bên cạnh đó còn có sự kiện khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội; khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi); khởi công đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng); khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau; khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc…

Trước đó, vào ngày 19/8, Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt 250 dự án tại 34 tỉnh, thành với tổng vốn khoảng 1,28 triệu tỷ đồng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trong số này, công trình hạ tầng giao thông là 59 dự án, công trình; có 44 dự án, công trình dân dụng - đô thị; 57 dự án, công trình công nghiệp; 36 dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật; 22 dự án nhà ở xã hội; 6 dự án, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; 3 dự án, công trình văn hóa, thể thao; 12 dự án, công trình giáo dục; 1 dự án quốc phòng; 10 dự án y tế.

Trong 250 dự án, công trình có: 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.