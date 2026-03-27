Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, bàn chiến lược làm du lịch Gia Lai

Tại hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” diễn ra ngày 27/3, các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng để tạo đột phá cho du lịch, địa phương cần phát triển đồng bộ hạ tầng, sản phẩm và hệ sinh thái dịch vụ, trong đó nhấn mạnh vai trò liên kết giữa hàng không và đô thị nghỉ dưỡng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trịnh Văn Quyết, đại diện Tập đoàn FLC, cho rằng hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng và ngành hàng không cần phải “quấn quýt như đôi tình nhân”, phối hợp chặt chẽ thì mới có thể cùng phát triển bền vững. Theo ông, bài toán cốt lõi của nhà đầu tư là đưa khách đến nhanh, thuận tiện và giữ chân du khách lâu hơn, qua đó gia tăng mức chi tiêu tại điểm đến.

Từ kinh nghiệm đầu tư tại Quy Nhơn, ông Quyết cho biết việc phát triển hệ sinh thái du lịch đa dạng là yếu tố then chốt, thay vì chỉ dựa vào tài nguyên biển. Các tổ hợp vui chơi giải trí, sân golf, trung tâm hội nghị quy mô lớn… giúp kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng tệp khách. Đối với Pleiku, doanh nghiệp đang nghiên cứu các dòng sản phẩm phù hợp với đặc trưng cao nguyên.

Ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC (Ảnh: Văn Hưng).

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá Gia Lai có nhiều điều kiện để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa - thiên nhiên. Tuy nhiên, địa phương cần xây dựng quy hoạch tổng thể, phát triển sản phẩm đặc thù, hoàn thiện hạ tầng và chính sách thu hút đầu tư, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để hình thành các sản phẩm du lịch thông minh.

Tiếp thu ý kiến từ doanh nghiệp và chuyên gia, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết địa phương định hướng trở thành cực tăng trưởng du lịch mới, dựa trên 5 yếu tố: Tài nguyên thiên nhiên, vai trò doanh nghiệp, chiến lược phát triển, yếu tố con người và thời cơ thị trường. Trong đó, lợi thế kết hợp giữa biển và rừng được xem là nền tảng khác biệt để xây dựng sản phẩm du lịch.

Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm trước, với doanh thu du lịch dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng. Địa phương đang định hình cấu trúc tăng trưởng dựa trên hành lang du lịch biển - cao nguyên, kết nối hai trung tâm Quy Nhơn và Pleiku, kết hợp khai thác tài nguyên tự nhiên, văn hóa bản địa và hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.