Bộ Xây dựng: Có thể cấp giấy phép xây dựng tạm thời với nhà trong quy hoạch

Một công dân ở TPHCM đặt câu hỏi về trường hợp nhà đã xây dựng từ năm 1967, tường gạch, mái tôn, hiện nay xuống cấp nghiêm trọng.

Tuy nhiên, khi liên hệ với UBND phường để xin cấp phép xây dựng, người này được trả lời là nhà bị vướng quy hoạch mở rộng đường, diện tích sau khi trừ lộ giới không đủ diện tích xây dựng mới. UBND phường chỉ đồng ý cho sửa chữa các hạng mục như thay tôn, lát nền.

Nhà trong quy hoạch vẫn có thể được cấp phép xây dựng có thời hạn (Ảnh: DT).

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng nêu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14) về điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng.

Thứ nhất, thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ hai, phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 3 Điều 94 và điểm b khoản 1 Điều 93 của Luật này, công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện về bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.

Do đó, cơ quan này cho rằng trường hợp trên đáp ứng quy định, thuộc diện được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có quyền từ chối cấp).