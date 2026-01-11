Diễn biến mới về đề xuất khu công nghiệp nơi người nườm nượp đi mua đất

Ngày 11/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, cho biết đơn vị đã tiếp nhận văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến vị trí dự án VSIP Nghệ An 4.

Ông Quang thừa nhận, việc dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến khu di tích quốc gia khiến quá trình xem xét, phê duyệt gặp nhiều vướng mắc.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An cho biết do tính chất phức tạp và nhạy cảm của sự việc, đơn vị sẽ tổng hợp đầy đủ hồ sơ, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An nhằm bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt của địa phương.

Khi thông tin về dự án VSIP tại xã Đại Huệ xuất hiện, hàng trăm người từ khắp nơi đổ về "săn đất" (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An bày tỏ quan điểm không đồng thuận với vị trí đề xuất đầu tư dự án VSIP Nghệ An 4 của Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Lý do chính được đưa ra là dự án có nguy cơ xâm phạm không gian quy hoạch của Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Theo công văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, dự án VSIP Nghệ An 4 được đề xuất với tổng diện tích khoảng 800ha. Tuy nhiên, qua khảo sát, đối chiếu quy hoạch, cơ quan chuyên môn xác định một phần diện tích dự án nằm trong định hướng quy hoạch tổ chức không gian tổng thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Điểm đáng chú ý là vị trí đề xuất của dự án có nguy cơ xâm lấn trục cảnh quan liên kết hai ngọn núi Đại Huệ và núi Chung. Khu vực này được xác định là không gian mặt nước mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, ví như “tấm gương phản chiếu bầu trời”, thể hiện sự thanh cao, minh triết gắn với tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trục cảnh quan này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Kim Liên từ năm 2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cũng cho biết, đơn vị đang triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của UBND tỉnh như lập hồ sơ đề nghị công nhận Kim Liên là khu du lịch quốc gia và xây dựng quy hoạch chung khu du lịch Kim Liên.

Trong đó, hơn 330ha đất dự kiến thực hiện dự án VSIP Nghệ An 4 nằm trên địa bàn xã Kim Liên được đánh giá có liên quan trực tiếp, tác động lớn đến ranh giới và không gian nghiên cứu của các đồ án quy hoạch đang triển khai.

Theo Quyết định số 382/QĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Kim Liên được xác định là điểm du lịch đặc biệt quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Việc bố trí khu công nghiệp quy mô lớn sát vùng lõi di tích được nhận định có thể gây chồng chéo pháp lý, không phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến không gian văn hóa, lịch sử, môi trường, cảnh quan, tác động đến mục tiêu phát triển bền vững khu du lịch Kim Liên và Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều này còn có khả năng gây chồng chéo, xung đột với các quy hoạch, quyết định của Chính phủ.