Măng Đen đấu giá 40 lô đất trung tâm, thu ngân sách gần 270 tỷ đồng

Ngày 10/1, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã công bố kết quả đấu giá thành công 40 lô đất tại các tuyến đường trung tâm xã, thu về gần 270 tỷ đồng, vượt xa giá khởi điểm.

Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết Ban Quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Măng Đen đã phối hợp cùng Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương (Gia Lai) tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 40 lô đất.

Măng Đen đấu giá thành công 40 lô đất ở khu vực trung tâm xã, thu về hơn 270 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tổng diện tích của 40 lô đất này là hơn 8.584m2, với diện tích mỗi lô dao động từ 178m2 đến 385m2. Tổng giá khởi điểm ban đầu được đưa ra là hơn 223 tỷ đồng.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, áp dụng phương thức trả giá lên, thu hút khoảng 200 hồ sơ đăng ký tham gia.

Kết quả, tất cả 40 lô đất đều được đấu giá thành công, mang về tổng giá trị gần 270 tỷ đồng, cao hơn khoảng 46 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Giá trúng đấu giá bình quân đạt khoảng 6,75 tỷ đồng mỗi lô.

Chỉ riêng 4 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch năm nay, Măng Đen đã đón 55.000 du khách ghé thăm (Ảnh: Hội du lịch Măng Đen).

Chủ tịch UBND xã Măng Đen nhận định, mức chênh lệch đáng kể so với giá khởi điểm cho thấy sức hút mạnh mẽ của quỹ đất tại khu vực trung tâm xã. Ông nhấn mạnh, yếu tố du lịch và khí hậu đặc trưng của Măng Đen đang là "thỏi nam châm" thu hút sự quan tâm lớn từ cả người dân và giới đầu tư.

“Nguồn thu từ đấu giá đất sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng ngân sách địa phương, tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất, phục vụ phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội trong thời gian tới”, ông Thắng khẳng định.