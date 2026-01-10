Động thái mới về trung tâm hành chính tỉnh nơi giá đất tăng chóng mặt

Chiều 9/1, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, đã ký công văn gửi các sở, ngành liên quan và 2 địa phương về thực hiện ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh liên quan đến triển khai dự án Trung tâm hành chính tỉnh.

Dự án Trung tâm hành chính tỉnh là một trong 12 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An triển khai trong năm nay. Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An được phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc dự án này.

Dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An được chấp thuận vị trí xây dựng tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc (Ảnh: Google Maps).

Trong chỉ đạo mới nhất liên quan đến dự án nêu trên, ông Bùi Thanh An giao các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường và UBND phường Vinh Lộc, UBND xã Đồng Lộc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, để đảm bảo các điều kiện khởi công xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An trong quý 1 năm nay.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 26/12/2025, đại diện Sở Tài chính Nghệ An, Thường trực Ban Chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm tỉnh báo cáo dự án Trung tâm hành chính tỉnh đã chấp thuận vị trí xây dựng tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc với diện tích 30-45ha, đang lập điều chỉnh quy hoạch.

Sau khi có thông tin về vị trí xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh, thị trường bất động sản ở khu vực dọc đại lộ Vinh - Cửa Lò thuộc phường Vinh Lộc (xã Nghi Phong, thành phố Vinh cũ) và xã Đồng Lộc tăng nóng, tạo nên cơn sốt đất.

Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh Nghệ An có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, xã Đông Lộc và phường Vinh Lộc yêu cầu chưa cho phép chuyển đổi mục đích đất đai, hạn chế giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất trong thời gian Sở Xây dựng lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc họp báo UBND tỉnh Nghệ An diễn ra ngày 7/1, ông Hồ Bá Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, cho biết đến thời điểm này tỉnh chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng Trung tâm hành chính.

Theo ông Thái, việc xem xét đầu tư dự án Trung tâm hành chính tỉnh còn phụ thuộc vào quá trình xin điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Vinh (cũ) và khu vực đại lộ Vinh - Cửa Lò.