Diễn biến giá nhà đất sắp tới: Hà Nội tăng chậm lại, TPHCM ra sao?

Dân trí Giá nhà đất tại Hà Nội có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trong quý II năm nay và dự báo sẽ tiếp tục tăng chậm trong nửa cuối năm nay.

Chuyên gia dự báo trong nửa cuối năm 2021, giá bán nhà đất tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm lại nhờ cơ quan quản lý siết chặt tại các vùng sốt đất.

Chứng khoán VnDirect vừa phát hành báo cáo ngành bất động sản. Trong báo cáo này, nhóm chuyên gia nhận định thị trường bất động sản có thể gặp khó khăn tạm thời trong quý III năm nay do dịch Covid-19 đang bùng phát. Tuy nhiên, các chuyên gia này kỳ vọng rằng thị trường sẽ nhanh chóng trở lại mạnh mẽ ngay khi dịch được kiểm soát.

Theo dự báo, giá nhà ở tại Hà Nội sẽ tăng chậm lại trong nửa cuối năm nay sau cơn sốt đất diện rộng hồi đầu năm.

"Chúng tôi quan sát thấy cơn sốt đất khắp Hà Nội trong những tháng đầu năm 2021, với giá đất tăng trung bình 14,5% so với cùng kỳ trong 4 tháng đầu năm 2020. Thậm chí giá đất tại một số nơi ghi nhận tăng đột biến như Đông Anh (tăng 75,5% so với cùng kỳ); Thanh Trì (tăng 25,6% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, giá nhà đất tại Hà Nội có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trong quý II, trung bình tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ", chuyên gia công ty chứng khoán trên cho biết.

Các chuyên gia cũng tin rằng trong nửa cuối năm nay, giá bán nhà đất tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm lại nhờ cơ quan quản lý siết chặt tại các vùng sốt đất. Trong khi đó, giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội sẽ duy trì đà tăng lành mạnh khoảng 4-6% so với cùng kỳ trong nửa cuối năm nay và năm sau.

Còn tại phía Nam, giá nhà ở tại ngoại thành TPHCM sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm nay và năm 2022. Cụ thể, dự báo giá nhà ở sơ cấp sẽ khó có thể giảm trong nửa cuối 2021 và năm 2022, do chi phí phát triển dự án gồm tiền đền bù và chi phí tài chính tăng cao trong bối cảnh dự án kéo dài trong các năm qua và chi phí nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh.

"Chúng tôi kỳ vọng các chủ đầu tư sẽ tiếp tục đưa ra các chính sách bàn giao tốt hơn, hỗ trợ kéo dài tiến độ thanh toán để kích cầu thay vì giảm giá bán sơ cấp", trích báo cáo.

Ngoài ra, đơn vị này cũng nhận định sắp tới giá bán căn hộ sơ cấp tại TPHCM sẽ tăng chậm lại khoảng 1-4% so với cùng kỳ ở tất cả phân khúc ngoại trừ phân khúc hạng sang. Sau khi một dự án căn hộ thương hiệu tại quận 1 thiết lập mức giá mới 16.500 - 18.000 USD/m2 trong nửa đầu năm nay, phân khúc hạng sang có thể sẽ tiếp tục sôi động với sự ra mắt của các dự án tọa lạc tại vị trí "vàng" tại quận 1 và TP Thủ Đức trong nửa cuối năm nay và năm 2022.

Bên cạnh đó, giá đất tại các vùng lân cận TPHCM sẽ tiếp tục tăng ấn tượng trong nửa cuối năm nay, nhờ việc mở rộng đường cao tốc đến khu vực phía Tây và ven biển với các dự án hạ tầng đang triển khai như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Phan Thiết, sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Cùng với đố, đề xuất thành lập thành phố Tây Bắc gồm Củ Chi và Hóc Môn, song song với việc chuyển các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ lên quận sẽ tiếp tục thúc đẩy giá đất tại các khu vực này tăng nhanh trong thời gian tới.

Nguyễn Khánh