Điểm mặt những con đường có giá đất đắt nhất Việt Nam

Hà Nội vừa thông qua bảng giá đất mới tính từ 1/1/2026. Tương tự, tại TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có dự thảo tờ trình về xây dựng bảng giá đất lần đầu, dự kiến áp dụng từ 1/1/2026.

Từ những nội dung trên, những con đường có giá đất đắt nhất Việt Nam dần được hé lộ.

Cụ thể, tại Hà Nội, giá đất được chia thành 17 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, giá đất cao nhất là hơn 702 triệu đồng/m2, với thửa giáp mặt đường (vị trí 1) tại loạt tuyến đường như Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ).

Mức giá này cũng được áp dụng cho các tuyến đường Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn). So với bảng giá cũ, giá đất ở cao nhất tại Hà Nội tăng thêm khoảng 2%.

Khu vực có giá đất cao nhất cả nước thuộc về Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Trong khi đó, bảng giá đất tại TPHCM chia làm 3 khu vực. Khu vực 1 là TPHCM trước sáp nhập, khu vực 2 là Bình Dương trước sáp nhập còn khu vực 3 là Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Theo dự thảo, giá cao nhất tại TPHCM ở mức 687 triệu đồng/m2, thuộc về ba tuyến đường trung tâm là Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi.

Một số tuyến khác có mức giá thấp hơn, nhưng vẫn ở mức cao như Công Trường Lam Sơn (491,7 triệu đồng/m2), Hai Bà Trưng (450,8 triệu đồng/m2), Huỳnh Thúc Kháng (430,4 triệu đồng/m2), Hàm Nghi (429,3 triệu đồng/m2).

Như vậy, với bảng giá đất mới tại 2 thành phố lớn nhất cả nước, giá cao nhất tạm thuộc về khu vực “đất vàng” trung tâm Thủ đô Hà Nội. Mặc dù đã ở mức cao, giá đất thực tế được rao bán còn cao hơn nhiều.

Về phương pháp tính toán, cơ quan quản lý cho biết đã khảo sát, đánh giá thực tế về mức chênh lệch các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện thuận lợi giữa các thửa đất có vị trí khác nhau, từ đó đưa ra các vị trí đất tại bảng giá đất.

Việc quy định các vị trí đất để phân loại mức độ thuận lợi của thửa đất, tuy nhiên chủ yếu mô tả khoảng cách từ thửa đất tới đường giao thông hoặc mức độ tiếp cận hạ tầng, chưa đủ để phản ánh toàn diện sự khác biệt về giá trị giữa các thửa đất trên cùng một tuyến đường.

Do đó, cơ quan chức năng áp dụng thêm hệ số K và tỷ lệ phần trăm cho các vị trí đường trong bảng giá đất. Giá trị đất đai không chỉ phụ thuộc vào loại đất và mục đích sử dụng mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi vị trí cụ thể của thửa đất trên từng tuyến đường, yếu tố diện tích, hình thể...

Hệ số K được áp dụng để điều chỉnh mức giá gốc của từng loại đất, bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá phổ biến trên thị trường từng khu vực.