Siêu dự án sông Hồng: Đề xuất quỹ đất đối ứng lên tới hơn 5.000ha

Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa có văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Đáng chú ý, liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.073ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng). Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

Danh sách 12 khu đất đối ứng mà liên danh chủ đầu tư đề xuất (Ảnh chụp màn hình).

Về quy mô, theo đề xuất của liên danh, dự án có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.481ha, trải dọc hai bên sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự án được đề xuất gồm 17 hợp phần, trong đó có hai nhóm chính là trục đại lộ cảnh quan và các khu chức năng phụ trợ.

Cụ thể, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng chiều dài khoảng 40km, được chia thành hai đoạn chính gồm tuyến phía hữu ngạn sông Hồng và tuyến phía tả ngạn sông Hồng. Các đoạn tuyến được thiết kế kết nối nhiều khu vực, kết hợp chức năng giao thông và cảnh quan.

Bên cạnh đó, dự án bao gồm hệ thống các công viên ven sông tại nhiều khu vực như Tráng Việt, Long Biên - Cự Khối, Xuân Quan, Tam Xá, Liên Mạc, Phú Thượng… cùng các công trình chỉnh trị sông Hồng và sông hữu Hồng.

Dự án còn có các khu đô thị, khu tái định cư và các khu chức năng hỗn hợp nhằm phục vụ phát triển đô thị và khai thác quỹ đất.

Phối cảnh mới nhất của dự án (Ảnh: CĐT)

Theo đề xuất của liên danh nhà đầu tư, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai giai đoạn 2026-2038, chia thành 3 giai đoạn.

Từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ hoàn thành dự án thành phần Trục cảnh quan hữu Hồng (dự án thành phần 1), công viên tại bãi sông phường Hồng Hà (dự án thành phần 11), khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam (dự án thành phần 17).

Giai đoạn này sẽ triển khai đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên (dự án thành phần 16), trục đại lộ cảnh quan tả Hồng (dự án thành phần 2), công trình kè và chỉnh trị sông trên toàn tuyến (dự án thành phần 14 và 15).

Từ năm 2030 đến năm 2035 sẽ hoàn thành dự án khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên (dự án thành phần 16), trục đại lộ cảnh quan tả Hồng (dự án thành phần 2) công trình kè và chỉnh trị sông trên toàn tuyến (dự án thành phần 14 và 15); tiếp tục triển khai các dự án thành phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 và 13.

Từ năm 2035 đến năm 2038 sẽ hoàn thành các dự án thành phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 và 13 và quyết toán dự án.

Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư. Hồ sơ do liên danh nhà đầu tư lập và đã được gửi tới UBND TP Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan để xem xét theo quy định. Các nội dung về tổng mức đầu tư, cơ cấu chi phí, phương án tài chính và quỹ đất đối ứng sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trong quá trình thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.